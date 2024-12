Matura 2025 z matematyki: Co będzie na egzaminie? Zadania, tematy, wymagania, czas

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Ważne terminy dla maturzystów. Kiedy zakończenie roku 2024/2025? Przed tegorocznymi maturzystami ostatnie miesiące przygotowań do egzaminu dojrzałości. Abiturienci kończą rok szkolny znacznie wcześniej niż pozostali uczniowie szkół średnich. Przed rozpoczęciem egzaminacyjnych zmagań będą mieli chwilę oddechu. Kiedy maturzyści zakończą zajęcia w roku szkolnym 2024/2025?

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym 2025. Co warto wiedzieć?

Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie rozszerzonym znajdą się wyłącznie zadania otwarte. Będą to m.in. zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Mają one dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań,

funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy,

planimetria, geometria analityczna, stereometria,

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. W arkuszu znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 50. Zdający mogą korzystać z tych samych przyborów i materiałów co osoby piszące egzamin na poziomie podstawowym. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w wyniku których obowiązek zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym (tzn. uzyskania co najmniej 30 proc. punktów) zostanie przesunięty na rok szkolny 2026/2027.