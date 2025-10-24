Dziecko z ADHD. Klucz do sukcesu – empatia i zrozumienie

„Dziecko z ADHD nie jest niegrzeczne – ono funkcjonuje inaczej. Kluczem jest zrozumienie mechanizmów jego zachowań, a nie ich karanie” – zwracają uwagę eksperci cytowani w publikacji.

Poradnik pokazuje, że skuteczne wsparcie zaczyna się od budowania relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Nauczyciel, który potrafi dostrzec w uczniu nie tylko trudności, ale również mocne strony – energię, kreatywność, ciekawość świata – ma większą szansę na sukces edukacyjny całej klasy.

Autorzy publikacji nie proponują gotowych recept ani sztywnych scenariuszy lekcji. Zamiast tego oferują zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomagają modyfikować codzienną pracę dydaktyczną. Zwracają uwagę m.in. na znaczenie jasnych poleceń, krótkich etapów pracy i dobrze zorganizowanego środowiska nauki, które ogranicza liczbę bodźców rozpraszających. Wskazują też, jak planować zajęcia, by dziecko mogło odczuwać realne sukcesy, a nie jedynie frustrację związaną z koniecznością dostosowania się do szkolnego rytmu.

Istotnym wątkiem jest również współpraca z rodzicami i opiekunami ucznia. Spójne działania domu i szkoły, konsekwencja i przewidywalność codziennego rytmu mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji emocjonalnej dziecka z ADHD. Poradnik pokazuje, że efektywna pomoc nie polega na nakładaniu kolejnych ograniczeń, lecz na tworzeniu środowiska, w którym dziecko może się rozwijać, mimo – a czasem dzięki – swojej odmienności.

Publikacja IBE wpisuje się w szerszy nurt działań na rzecz dostępności edukacji i edukacji włączającej, której celem jest umożliwienie wszystkim uczniom – niezależnie od ich indywidualnych potrzeb – pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. To także odpowiedź na realne wyzwania, z jakimi mierzy się współczesna polska szkoła, w której coraz wyraźniej widać zróżnicowanie uczniów pod względem tempa pracy, emocjonalności i sposobu przetwarzania informacji.