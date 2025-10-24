Reklama

Jak wspierać ucznia z ADHD? Nowy poradnik IBE dla nauczycieli

„Dziecko z ADHD nie jest niegrzeczne – ono funkcjonuje inaczej. Kluczem jest zrozumienie mechanizmów jego zachowań, a nie ich karanie” – zwracają uwagę eksperci cytowani w publikacji.

Publikacja: 24.10.2025 13:11

Jak wspierać ucznia z ADHD? Nowy poradnik IBE dla nauczycieli

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest znaczenie empatii i zrozumienia w pracy z uczniami z ADHD?
  • Dlaczego budowanie relacji opartej na zaufaniu jest kluczowe dla sukcesu edukacyjnego?
  • W jaki sposób praktyczne wskazówki mogą pomóc nauczycielom w dostosowaniu przestrzeni edukacyjnej?
  • Jakie są korzyści płynące z dobrze zorganizowanego środowiska nauki dla uczniów z ADHD?
  • Jakie rekomendacje dotyczą współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami dziecka z ADHD?
  • W jaki sposób publikacja IBE wspiera rozwój edukacji włączającej dla wszystkich uczniów?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD, to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych wśród dzieci i młodzieży. Choć jego objawy – trudności w skupieniu uwagi, impulsywność, nadruchliwość – są dobrze opisane w literaturze, to w codziennej praktyce szkolnej wciąż stanowią dla nauczycieli poważne wyzwanie. Pomóc ma w tym nowa publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego: „Uczniowie z ADHD w klasie. Poradnik dla nauczycieli”, dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej

Kobiety z ADHD od dziecka słyszą, że są „roztrzepane, nadwrażliwe, chaotyczne”
Zdrowie
Pedagożka tłumaczy: ADHD u kobiet wygląda inaczej

Poradnik został przygotowany z myślą o nauczycielach, wychowawcach i specjalistach szkolnych, którzy w swoich klasach coraz częściej spotykają uczniów z różnymi formami neuroróżnorodności. Autorzy publikacji podkreślają, że praca z takim uczniem wymaga nie tylko wiedzy o samym zaburzeniu, ale również refleksji nad tym, jak zorganizować przestrzeń edukacyjną, by była bardziej elastyczna i przyjazna różnym potrzebom.

Reklama
Reklama

Dziecko z ADHD. Klucz do sukcesu – empatia i zrozumienie

„Dziecko z ADHD nie jest niegrzeczne – ono funkcjonuje inaczej. Kluczem jest zrozumienie mechanizmów jego zachowań, a nie ich karanie” – zwracają uwagę eksperci cytowani w publikacji.

Poradnik pokazuje, że skuteczne wsparcie zaczyna się od budowania relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Nauczyciel, który potrafi dostrzec w uczniu nie tylko trudności, ale również mocne strony – energię, kreatywność, ciekawość świata – ma większą szansę na sukces edukacyjny całej klasy.

Autorzy publikacji nie proponują gotowych recept ani sztywnych scenariuszy lekcji. Zamiast tego oferują zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomagają modyfikować codzienną pracę dydaktyczną. Zwracają uwagę m.in. na znaczenie jasnych poleceń, krótkich etapów pracy i dobrze zorganizowanego środowiska nauki, które ogranicza liczbę bodźców rozpraszających. Wskazują też, jak planować zajęcia, by dziecko mogło odczuwać realne sukcesy, a nie jedynie frustrację związaną z koniecznością dostosowania się do szkolnego rytmu.

Istotnym wątkiem jest również współpraca z rodzicami i opiekunami ucznia. Spójne działania domu i szkoły, konsekwencja i przewidywalność codziennego rytmu mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji emocjonalnej dziecka z ADHD. Poradnik pokazuje, że efektywna pomoc nie polega na nakładaniu kolejnych ograniczeń, lecz na tworzeniu środowiska, w którym dziecko może się rozwijać, mimo – a czasem dzięki – swojej odmienności.

Czytaj więcej

Psychiatra: Dorośli przychodzą po diagnozę ADHD jak do sklepu. Mogą sporo zapłacić
społeczeństwo
Psychiatra: Dorośli przychodzą po diagnozę ADHD jak do sklepu. Mogą sporo zapłacić

Publikacja IBE wpisuje się w szerszy nurt działań na rzecz dostępności edukacji i edukacji włączającej, której celem jest umożliwienie wszystkim uczniom – niezależnie od ich indywidualnych potrzeb – pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. To także odpowiedź na realne wyzwania, z jakimi mierzy się współczesna polska szkoła, w której coraz wyraźniej widać zróżnicowanie uczniów pod względem tempa pracy, emocjonalności i sposobu przetwarzania informacji.

Reklama
Reklama

Poradnik „Uczniowie z ADHD w klasie” można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych (ibe.edu.pl). To lektura, która – jak podkreślają pedagodzy – powinna znaleźć się w każdym pokoju nauczycielskim. Nie tylko dlatego, że podpowiada, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, ale przede wszystkim dlatego, że przypomina o tym, co w edukacji najważniejsze - uważność i empatia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest znaczenie empatii i zrozumienia w pracy z uczniami z ADHD?
  • Dlaczego budowanie relacji opartej na zaufaniu jest kluczowe dla sukcesu edukacyjnego?
  • W jaki sposób praktyczne wskazówki mogą pomóc nauczycielom w dostosowaniu przestrzeni edukacyjnej?
  • Jakie są korzyści płynące z dobrze zorganizowanego środowiska nauki dla uczniów z ADHD?
  • Jakie rekomendacje dotyczą współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami dziecka z ADHD?
  • W jaki sposób publikacja IBE wspiera rozwój edukacji włączającej dla wszystkich uczniów?
Pozostało jeszcze 87% artykułu

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD, to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych wśród dzieci i młodzieży. Choć jego objawy – trudności w skupieniu uwagi, impulsywność, nadruchliwość – są dobrze opisane w literaturze, to w codziennej praktyce szkolnej wciąż stanowią dla nauczycieli poważne wyzwanie. Pomóc ma w tym nowa publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego: „Uczniowie z ADHD w klasie. Poradnik dla nauczycieli”, dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nowe podstawy przyrodnicze: czas decyzji i publicznej debaty
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe podstawy przyrodnicze: czas decyzji i publicznej debaty
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
„Edukacja z wojskiem” wraca do polskich szkół
Szkoły podstawowe i średnie
„Edukacja z wojskiem” wraca do polskich szkół
Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają si
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie masowo rezygnują z zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego?
Nowe zasady dla uczniów z Ukrainy. MEN określiło terminy egzaminacyjnych deklaracji
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe zasady dla uczniów z Ukrainy. MEN określiło terminy egzaminacyjnych deklaracji
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
MEN zapowiada przegląd schronów w szkołach. „Musimy być przygotowani”
Szkoły podstawowe i średnie
MEN zapowiada przegląd schronów w szkołach. „Musimy być przygotowani”
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie