Umiejętność uczenia się jest ważniejsza niż znajomość gotowych odpowiedzi

Dziś wyzwaniem jest nie tyle dotarcie do informacji, ile umiejętność oceny ich wiarygodności, wyciągania wniosków i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

O potrzebie rozwijania tych kompetencji mówił dr hab. Rafał Muda, wskazując na wartość nauczania interdyscyplinarnego i przygotowywania uczniów do samodzielnego działania.

– Uczymy sposobu podejmowania decyzji, uczymy sposobu rozwiązywania problemu – podkreślił ekspert.

Takie podejście wymaga również otwartości ze strony osób odpowiedzialnych za kształcenie młodych ludzi. Nauczyciel nie musi znać wszystkich odpowiedzi, by skutecznie wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy.

– Nie bójmy się, że nie wszystko wiemy, wychodźmy do świata z dziećmi, budujmy zespoły, które wspólnie mogą edukować młodych ludzi – mówiła Katarzyna Jämsä.

Najpierw potrzeby edukacyjne, potem technologia

Pojawienie się kolejnych narzędzi cyfrowych stwarza możliwości urozmaicenia zajęć i zmiany sposobu przekazywania wiedzy. O ich przydatności w szkole powinny jednak decydować przede wszystkim potrzeby dydaktyczne.

– Najpierw się zastanówmy, jak zaimplementować nowy sposób przekazywania wiedzy dzieciakom – zaznaczył dr hab. Rafał Muda podczas dyskusji o sztucznej inteligencji.

Ekspert, nawiązując do badań nad korzystaniem z AI, poruszył zagadnienia związane z pamięcią, kreatywnością i zdolnością podejmowania decyzji. Rozważając zastosowanie nowych technologii w edukacji, warto zatem uwzględniać również ich potencjalny wpływ na rozwój poznawczy uczniów.

Kompetencje cyfrowe to również umiejętność rezygnacji z technologii

Otwartość na innowacje nie oznacza konieczności wykorzystywania ich przy każdej okazji. W niektórych sytuacjach narzędzia cyfrowe mogą usprawnić naukę, w innych – wyręczyć ucznia w pracy, którą powinien wykonać samodzielnie.

O potrzebie łączenia nowych rozwiązań z dotychczasowym dorobkiem edukacji mówiła podczas debaty Izabela Bartnicka.

– EduBohater jest osobą, która nie boi się sięgać po nowe i wie, że edukacja nie kończy się na formalnym wykształceniu – podkreśliła.

Gotowość do zmian powinna więc uwzględniać także umiejętność krytycznej oceny pojawiających się możliwości.

Równo nie zawsze znaczy identycznie

Realizacja wspólnego programu nauczania nie wyklucza zróżnicowania metod pracy z uczniami. Uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji może pomóc w osiąganiu tych samych celów edukacyjnych.

Praktyczny wymiar tego zagadnienia przybliżył uczestnikom debaty prof. Mariusz Jędrzejko podczas warsztatów „ADHD w klasie – zrozumieć, wspierać, skutecznie działać. Neuroróżnorodność w praktyce nauczyciela”.

Spotkanie poświęcono samoregulacji oraz metodom wspierania dzieci neuroróżnorodnych w codziennej pracy dydaktycznej.

Przyszłość edukacji zaczyna się od człowieka

Poczucie bezpieczeństwa, dobrostan psychiczny i relacje międzyludzkie to aspekty, których nie można pomijać w dyskusji o skutecznym kształceniu.

– Edukacja przyszłości musi uwzględniać czynnik ludzki związany z ograniczeniami i możliwościami – musimy rozpoznać, co nas wzbogaca, a jak radzić sobie z ograniczeniami – zaznaczyła dr Dorota Dyjakon.

Troska o dobrostan powinna obejmować zarówno uczniów, jak i osoby odpowiedzialne za ich edukację. Na znaczenie odporności psychicznej, elastyczności oraz nieustannego rozwoju nauczycieli zwrócił uwagę Krzysztof Siuda.

– EduBohater to osoba, która uczy się każdego dnia – to połączenie nauczyciela oraz osoby samodoskonalącej się – mówił.

WSKZ – od dyskusji o edukacji do wspierania jej rozwoju

Wnioski płynące z debaty pokazują, jak wiele obszarów współczesnego szkolnictwa wymaga współpracy przedstawicieli różnych środowisk.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która od ponad 25 lat działa w obszarze edukacji, angażuje się w przedsięwzięcia umożliwiające wymianę doświadczeń i upowszechnianie wiedzy eksperckiej. Obok debaty „Przyszłość edukacji” do inicjatyw skierowanych do środowiska pedagogicznego należą podcast „Pokój nauczycielski” oraz zapowiedziane plebiscyt i gala „EduBohater”.

Uczelnia chce być partnerem w rozwoju osób zawodowo związanych z oświatą, wspierając je w poszerzaniu kompetencji i poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnego szkolnictwa.

– Przyszłość edukacji nie jest czymś, co po prostu się wydarzy – to coś, co możemy wspólnie tworzyć: decyzja po decyzji, lekcja po lekcji, rozmowa po rozmowie – wybrzmiało w podsumowaniu debaty.

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