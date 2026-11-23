Materiał powstał na podstawie materiałów partnera WSiP

Przed przyszłorocznymi maturzystami jeszcze kilka miesięcy intensywnej nauki. To jednak dobry moment, by sprawdzić, jak radzą sobie z zadaniami egzaminacyjnymi i które zagadnienia wymagają dodatkowej pracy. Taką możliwość daje próbna matura przygotowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). W ogólnopolskim badaniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy chcą nie tylko przeprowadzić próbny egzamin, ale również uzyskać szczegółową diagnozę poziomu przygotowania swoich uczniów. Szczegółowe informacje… https://link.wsip.pl/MaturazWSiP

Próbna matura 2026/2027. Jak wziąć udział?

Próbna matura z WSiP została przygotowana z myślą o szkołach i nauczycielach, którzy chcą sprawdzić wiedzę maturzystów jeszcze przed właściwym egzaminem. Udostępnione arkusze pozwalają przeprowadzić sprawdzian w formule zbliżonej do egzaminu maturalnego.

Za opracowanie zadań odpowiadają eksperci przygotowujący również materiały dla okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Przed udostępnieniem arkusze zostały sprawdzone i wystandaryzowane z udziałem uczniów wybranych liceów ogólnokształcących. Ma to zwiększyć wiarygodność uzyskiwanych wyników i umożliwić rzetelną ocenę poziomu przygotowania maturzystów.

Nauczyciele otrzymują nie tylko arkusze egzaminacyjne, ale także rozwiązania zadań i zasady oceniania. Dzięki temu mogą sprawdzić prace uczniów, a następnie przeanalizować rezultaty.

Nie tylko ocena. Nauczyciele otrzymają szczegółowe raporty

Jednym z najważniejszych elementów próbnej matury WSiP jest możliwość porównania wyników i wskazania obszarów wymagających dodatkowej pracy.

Służy do tego aplikacja Diagnoza, dostępna na platformie edukacyjnej Eduranga. Po wprowadzeniu wyników nauczyciele mogą skorzystać z trzech rodzajów raportów.

Pierwszy dotyczy całego oddziału. Pokazuje poziom przygotowania klasy, rozkład uzyskanych wyników oraz stopień trudności poszczególnych zadań. Pozwala ustalić, z jakimi zagadnieniami uczniowie radzą sobie dobrze, a które wymagają powtórzenia.

Drugi raport ma charakter indywidualny. Uczeń może sprawdzić swój wynik punktowy i procentowy, porównać go z rezultatami klasy oraz dowiedzieć się, w jakim stopniu opanował wymagane umiejętności.

Trzeci raport umożliwia porównanie wyników oddziału z rezultatami maturzystów z całej Polski. Uwzględnia również średnie wyniki dla województwa i całej badanej populacji.

Dla nauczycieli takie zestawienie może być szczególnie przydatne przy planowaniu kolejnych miesięcy nauki. Zamiast powtarzać cały materiał w jednakowym zakresie, mogą skoncentrować się na zagadnieniach, które sprawiają uczniom największe trudności.

Próbna matura pozwala oswoić stres przed egzaminem

Próbny egzamin ma również znaczenie psychologiczne. Dla wielu uczniów matura jest pierwszym tak ważnym sprawdzianem, od którego wyników zależą dalsze plany edukacyjne.

Rozwiązywanie arkuszy w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu pozwala oswoić się z jego przebiegiem, nauczyć gospodarowania czasem i sprawdzić reakcję na stres. Maturzyści mogą przekonać się, czy potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę pod presją czasu.

Istotna jest także możliwość wcześniejszego rozpoznania braków. Słabszy wynik próbnej matury nie musi oznaczać niepowodzenia na właściwym egzaminie. Przeciwnie, może być sygnałem, które zagadnienia wymagają większej uwagi.

Z perspektywy nauczyciela to również szansa na zweryfikowanie skuteczności dotychczasowych przygotowań i dostosowanie dalszej pracy do potrzeb konkretnej klasy.

Dodatkowe materiały dla nauczycieli i maturzystów

WSiP przygotowały również dodatkowe materiały wspierające przygotowania do egzaminu. Nauczyciele uczestniczący w badaniu mogą otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające udział oraz e-book „Poradnik Maturzysty”, który można udostępnić uczniom.

Materiały mają być wysyłane po 15 grudnia nauczycielom, którzy pobiorą arkusze próbnej matury i wprowadzą wyniki uczniów do aplikacji Diagnoza.

Najważniejszą korzyścią z udziału w badaniu pozostaje jednak możliwość uzyskania informacji, na jakim etapie przygotowań znajdują się maturzyści. Do majowego egzaminu pozostało jeszcze wystarczająco dużo czasu, by wykorzystać wyniki próbnej matury do zaplanowania powtórek, uzupełnienia braków i doskonalenia umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

KOMENTARZ PARTNERA:

Z perspektywy WSiP zależy nam, aby próbna matura była czymś więcej niż kolejnym egzaminem. Dzięki rzetelnej analizie wyników nauczyciele mogą zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej pracy i zaplanować skuteczne powtórki przed majową maturą. Wierzymy, że wiarygodna diagnoza oparta na arkuszach przygotowanych przez specjalistów współtworzących materiały OKE i standaryzowanych z udziałem uczniów to pierwszy krok do lepszego przygotowania maturzystów do egzaminu.

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Materiał powstał na podstawie materiałów partnera WSiP