Sztuczna inteligencja otwiera przed naukowcami nowe możliwości - od analizy złożonych danych po rozwój metod wspomagających diagnostykę i projektowanie. Jednocześnie postęp wymaga odpowiedniej infrastruktury, finansowania i zasad odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. W dodatku piszemy o tym nad jakimi rozwiązaniami pracują polskie zespoły badawcze i jak wykorzystują sztuczną inteligencję w różnych dziedzinach nauki. Przyglądamy się także barierom, które ograniczają rozwój innowacji oraz wyzwaniom związanym z wiarygodnością wyników, bezpieczeństwem danych i kompetencjami badaczy.

Piszemy również, że polskie uczelnie mają dziś więcej środków na badania i rozwój niż jeszcze kilka lat temu, a ich projekty coraz częściej łączą pracę naukową z potrzebami gospodarki. Pieniądze nadal koncentrują się w kilku największych ośrodkach akademickich, a mniejsze uczelnie wciąż muszą walczyć o granty, partnerów i kadry. Dla firm oznacza to, że najłatwiej znaleźć silnego partnera naukowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu, choć kolejne programy wsparcia stopniowo wzmacniają także ośrodki regionalne.

Więcej w dodatku „Badania naukowe na polskich uczelniach”, który ukaże się 30 października.