Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

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Uczniowie, którzy we wrześniu 2027 roku rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych, będą zdawać maturę według nowych zasad. Zmiany nie pojawią się jednak jednocześnie we wszystkich typach szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło już harmonogram ich wprowadzania.

Licealiści jako pierwsi będą zdawać nową maturę

Reforma obejmie w pierwszej kolejności licea ogólnokształcące. Ich absolwenci przystąpią do matury w nowej formule w 2031 roku. Rok później zmieniony egzamin będą zdawać uczniowie kończący technika oraz branżowe szkoły II stopnia.

Powodem zmian jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych, która ma zacząć obowiązywać od września 2027 roku. Egzamin maturalny musi być dostosowany do treści i umiejętności określonych w programie nauczania. Dlatego zmianie może ulec nie tylko zakres zagadnień sprawdzanych podczas egzaminu, lecz także konstrukcja arkuszy.

Szczegóły nowej matury nie są jeszcze znane

Na razie nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły nowej formuły. Prace nad jej przygotowaniem mają poprzedzać publikację materiałów dla uczniów i nauczycieli. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępnić informatory z przykładowymi zadaniami do 1 września 2029 roku. Szkoły otrzymają również materiały pozwalające przeprowadzać egzaminy próbne.

Oznacza to, że do pierwszej matury w nowej formule pozostało jeszcze kilka lat, ale jej kształt będzie stopniowo określany znacznie wcześniej. Dla obecnych uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę w liceach i technikach w 2027 roku, będą to już zasady, według których zakończą edukację.