Ubezpieczenia i emerytura w centrum uwagi

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Obszarem wiodącym tegorocznej edycji są „Ubezpieczenia i przyszłość emerytalna”. Wybór tematu nie jest przypadkowy — świadomość emerytalna i ubezpieczeniowa Polaków pozostaje jedną z największych luk w edukacji finansowej. Olimpiada stwarza uczniom okazję, by zmierzyć się z tymi zagadnieniami w sposób merytoryczny i konkursowy.

Program olimpiady obejmuje jednak znacznie więcej niż tylko temat wiodący. Pytania konkursowe dotyczą całego spectrum finansów: finansów osobistych, finansów przedsiębiorstw i publicznych, bankowości, rynku finansowego (w tym giełdy), ubezpieczeń, pośrednictwa i doradztwa finansowego, nadzoru finansowego, rachunkowości oraz technologii finansowych.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i branżowych szkół II stopnia mających siedzibę w Polsce. Formuła jest zatem szeroka — „Finansomania” nie jest olimpiadą wyłącznie dla szkół ekonomicznych czy profilowanych. Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który interesuje się finansami lub chce sprawdzić swoją wiedzę, może przystąpić do rywalizacji.

Trzy etapy, finał w Poznaniu

Olimpiada przebiega w trzech etapach. Etap szkolny odbędzie się 11 grudnia 2026 r., etap okręgowy — 15 stycznia 2027 r. Oba etapy mają formułę zdalną, co ułatwia udział uczniom z całego kraju. Finał zaplanowano na 15 i 16 kwietnia 2027 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Finał ma charakter dwuczęściowy: obejmuje egzamin pisemny oraz ustną rozmowę komisji z finalistami. Wieńczy go Gala Finałowa, podczas której uczestnicy i ich opiekunowie odbierają dyplomy i nagrody rzeczowe, słuchają wykładów praktyków oraz zwiedzają Poznań i uczelnię.

Ponad 4000 uczestników w czterech edycjach

Bilans dotychczasowych czterech edycji jest imponujący: łącznie wzięło w nich udział ponad 4000 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Stała, wysoka frekwencja świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego rodzaju inicjatywy edukacyjne jest realne i trwałe.

Wsparcie dla uczestników

Organizatorzy zadbali o to, by żaden uczeń nie był pozostawiony bez pomocy w przygotowaniach. Dla wszystkich uczestników bezpłatnie dostępny jest e-book „Podręcznik Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach”, obejmujący wszystkie obszary tematyczne olimpiady. Uzupełnieniem są podcasty z udziałem praktyków rynku finansowego — ekspertów z banków, instytucji nadzoru, domów maklerskich i sektora ubezpieczeń.

Uprawnienia dla laureatów i finalistów

Od roku szkolnego 2024/2025 „Finansomania” figuruje w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. To zmiana o konkretnych konsekwencjach: tytuł laureata lub finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego. Finaliści mogą ponadto liczyć na preferencje w rekrutacji na uczelnie partnerskie olimpiady.

Sieć uczelni partnerskich

Olimpiada nie jest przedsięwzięciem jednej uczelni — przygotowują ją wspólnie pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz jedenastu uczelni partnerskich: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Sieć ta zapewnia olimpiadzie zasięg ogólnopolski i regionalną rozpoznawalność w środowiskach szkolnych.

Partnerzy i sponsorzy

Każdą edycję olimpiady wspierają partnerzy instytucjonalni. Wśród nich są Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Fundacja GPW, Fundacja Erste, Narodowy Bank Polski, Rzecznik Finansowy, Izba Domów Maklerskich, PIU oraz „Trampki na giełdzie”. Patronat medialny sprawują „Rzeczpospolita”, rp.pl, „Parkiet”, Bank.pl oraz perspektywy.pl.

Jak się zapisać?

Regulamin, harmonogram, informacje o korzyściach rekrutacyjnych oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie olimpiady: finansomania.edu.pl

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl