Nowoczesne spojrzenie na psychikę człowieka – obszary badawcze Wydziału

Wydział Psychologii WSKZ stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów gotowych odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jednostka stale poszerza swoje pole badawcze, oferując studentom najnowszą wiedzę z wielu obszarów nauki o psychice. To między innymi:

interakcje między człowiekiem a sztuczną inteligencją;

procesy wychowawcze i edukacyjne;

funkcjonowanie człowieka w świecie nowych mediów;

stres i doświadczenia traumatyczne.

Eksperci i badacze, którzy tworzą Wydział Psychologii WSKZ

Wysoki poziom kształcenia potwierdza dorobek naukowy kadry. Wśród wykładowców znajdziemy zarówno uznanych badaczy, jak i praktyków z bogatym doświadczeniem. Wśród nich możemy wymienić takie nazwiska jak:

dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt – specjalizuje się w psychologii zdrowia, w swoich badaniach analizuje zachowania prozdrowotne, czynniki psychologiczne wpływające na jakość zdrowia oraz ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych;

– specjalizuje się w psychologii zdrowia, w swoich badaniach analizuje zachowania prozdrowotne, czynniki psychologiczne wpływające na jakość zdrowia oraz ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych; dr hab. Ludwika Wojciechowska – psycholożka, która od ponad 50 lat lat bada, jak przebiega psychospołeczny rozwój człowieka, autorka i współautorka narzędzi diagnostycznych do – między innymi – pomiaru dobrostanu, cnót, egocentryzmu i stylów starzenia się;

– psycholożka, która od ponad 50 lat lat bada, jak przebiega psychospołeczny rozwój człowieka, autorka i współautorka narzędzi diagnostycznych do – między innymi – pomiaru dobrostanu, cnót, egocentryzmu i stylów starzenia się; dr hab. Adrianna Grabizna – w swojej pracy naukowej bada psychologiczne, biologiczne i filozoficzne aspekty funkcjonowania człowieka;

– w swojej pracy naukowej bada psychologiczne, biologiczne i filozoficzne aspekty funkcjonowania człowieka; dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSKZ – aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach naukowych, eksperckich i społecznych związanych między innymi z uzależnieniami, zagrożeniami płynącymi z sieci oraz zdrowiem psychicznym.

Aktywność naukowa Wydziału Psychologii w praktyce

Wydział Psychologii WSKZ regularnie współorganizuje konferencje, seminaria, warsztaty i inne wydarzenia służące popularyzacji wiedzy psychologicznej. Pracownicy jednostki angażują się także w inicjatywy naukowe o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Przykładem takiego zaangażowania jest choćby obecność części kadry Wydziału na Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2026. Pracownicy WSKZ będą promować tam wiedzę z zakresu psychologii i spotkają się z mieszkańcami regionu. Uczelnia prowadzi też autorskie warsztaty tematyczne, a do tego cykliczne wykłady poświęcone bieżącym zagadnieniom z psychologii, w tym m.in.:

PTSD (zespół stresu pourazowego);

CPTSD (złożony zespół stresu pourazowego);

współczesnemu spojrzeniu na traumę psychiczną.

Studenci mają też szansę brać udział w spotkaniach, które rozwijają umiejętności miękkie i zawodowe, a przy okazji czerpać z doświadczenia ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach psychologii.

Studia na swiatowym poziomie

Wydział Psychologii WSKZ – partnerstwa, stowarzyszenia i organizacje

Wydział Psychologii WSKZ rozwija się dzięki bliskiej współpracy z ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz edukacji, zdrowia psychicznego oraz wsparcia społecznego. Taka współpraca daje studentom na bieżąco kontakt z realnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi dziś psychologia, a także szerszy ogląd tego, jak wygląda praca w zawodzie.

Wśród partnerów jednostki znajdziemy m.in.:

Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii;

Wojewódzkie Centrum Psychoterapii w Stroniu Śląskim;

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne;

wiele innych podmiotów i organizacji wspierających zdrowie psychiczne oraz edukację.

Aktywność Wydziału Psychologii WSKZ nie ogranicza się tylko do dydaktyki. Jednostka bierze udział w organizacji konferencji naukowych, warsztatów oraz wydarzeń branżowych, co spotyka się z uznaniem ze strony partnerów instytucjonalnych. Dowodem na to jest choćby współpraca ze Stowarzyszeniem Generałów Policji RP, która zaowocowała oficjalnymi podziękowaniami skierowanymi pod adresem Wydziału za pomoc przy organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym oraz społecznym.

Psychologia, która idzie z duchem czasu

Na Wydziale Psychologii WSKZ nowoczesne nauczanie spotyka się z pracą badawczą i realną współpracą z ekspertami. W praktyce oznacza to dla studentów: aktualną wiedzę, udział w wydarzeniach naukowych oraz kompetencje przydatne w przyszłej karierze.

Zależy Ci na nauce pod okiem doświadczonych praktyków, realnym rozwoju naukowym i zdobywaniu kompetencji poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy? Sprawdź ofertę dydaktyczną Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i zobacz, jakie ścieżki rozwoju czekają na przyszłych specjalistów.

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