Studia na swiatowym poziomie co oferuje wydzial psychologii WSKZ
Wydział Psychologii WSKZ stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów gotowych odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jednostka stale poszerza swoje pole badawcze, oferując studentom najnowszą wiedzę z wielu obszarów nauki o psychice. To między innymi:
Wysoki poziom kształcenia potwierdza dorobek naukowy kadry. Wśród wykładowców znajdziemy zarówno uznanych badaczy, jak i praktyków z bogatym doświadczeniem. Wśród nich możemy wymienić takie nazwiska jak:
Wydział Psychologii WSKZ regularnie współorganizuje konferencje, seminaria, warsztaty i inne wydarzenia służące popularyzacji wiedzy psychologicznej. Pracownicy jednostki angażują się także w inicjatywy naukowe o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Przykładem takiego zaangażowania jest choćby obecność części kadry Wydziału na Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2026. Pracownicy WSKZ będą promować tam wiedzę z zakresu psychologii i spotkają się z mieszkańcami regionu. Uczelnia prowadzi też autorskie warsztaty tematyczne, a do tego cykliczne wykłady poświęcone bieżącym zagadnieniom z psychologii, w tym m.in.:
Studenci mają też szansę brać udział w spotkaniach, które rozwijają umiejętności miękkie i zawodowe, a przy okazji czerpać z doświadczenia ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach psychologii.
Studia na swiatowym poziomie
Wydział Psychologii WSKZ rozwija się dzięki bliskiej współpracy z ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz edukacji, zdrowia psychicznego oraz wsparcia społecznego. Taka współpraca daje studentom na bieżąco kontakt z realnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi dziś psychologia, a także szerszy ogląd tego, jak wygląda praca w zawodzie.
Wśród partnerów jednostki znajdziemy m.in.:
Aktywność Wydziału Psychologii WSKZ nie ogranicza się tylko do dydaktyki. Jednostka bierze udział w organizacji konferencji naukowych, warsztatów oraz wydarzeń branżowych, co spotyka się z uznaniem ze strony partnerów instytucjonalnych. Dowodem na to jest choćby współpraca ze Stowarzyszeniem Generałów Policji RP, która zaowocowała oficjalnymi podziękowaniami skierowanymi pod adresem Wydziału za pomoc przy organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym oraz społecznym.
Na Wydziale Psychologii WSKZ nowoczesne nauczanie spotyka się z pracą badawczą i realną współpracą z ekspertami. W praktyce oznacza to dla studentów: aktualną wiedzę, udział w wydarzeniach naukowych oraz kompetencje przydatne w przyszłej karierze.
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