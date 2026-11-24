AGH wśród 50 najlepszych uczelni technicznych w Europie według rankingu EngiRank 2026
Wyniki czwartej edycji Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, ogłoszono 23 listopada. Łącznie oceniono 310 szkół wyższych z 37 krajów. W pierwszej setce zestawienia uplasowało się pięć polskich uczelni. Na szczycie rankingu znalazły się szkoły wyższe z Danii, Holandii oraz Belgii.
Pierwsze miejsce w rankingu zajęły ex aequo Technical University of Denmark z Danii i Delft University of Technology z Holandii. Na trzeciej pozycji uplasował się belgijski KU Leuven. Na czwartym miejscu ex aequo znalazły się KTH Royal Institute of Technology ze Szwecji, Imperial College London z Wielkiej Brytanii oraz Technical University of Munich z Niemiec.
W rankingu uwzględniono 23 polskie uczelnie. Pięć z nich znalazło się w pierwszej setce. Najwyżej uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zajmując 50. pozycję na liście. Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska znalazły się ex aequo na 63. miejscu, Politechnika Warszawska – na 67., a Politechnika Wrocławska – na 75.
Miejsca w drugiej setce zajęły Politechnika Poznańska (112. miejsce), Politechnika Łódzka (129.), Politechnika Opolska (144.), Politechnika Krakowska (151.), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (172.) i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (193.).
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Oprócz rankingu ogólnego EngiRank obejmuje siedem zestawień dziedzinowych: inżynierię chemiczną, lądową, środowiskową, mechaniczną, materiałową i medyczną oraz wspólną kategorię elektrotechniki, elektroniki i technologii informacyjnych.
Polskie szkoły wyższe uzyskały dobre wyniki w rankingach poszczególnych dziedzin inżynierii. Najwyższą pozycję odnotowała AGH, która zajęła 14. miejsce w Europie w inżynierii medycznej. Uczelnia znalazła się także na 28. miejscu w inżynierii materiałowej i 36. w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki i technologii informacyjnych.
W inżynierii chemicznej wysoką pozycję uzyskała Politechnika Wrocławska, która zajęła 33. miejsce. Z kolei Politechnika Warszawska uplasowała się na 53. pozycji w elektrotechnice, elektronice i technologiach informacyjnych oraz na 57. w inżynierii materiałowej.
Politechnika Gdańska zajęła m.in. 66. miejsce w inżynierii medycznej i 71. w mechanicznej, a Politechnika Śląska – 70. w inżynierii środowiskowej i 71. w medycznej. W pierwszej setce zestawień dziedzinowych znalazły się również Politechnika Poznańska i Politechnika Krakowska, obie w inżynierii lądowej.
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Ranking EngiRank koncentruje się na uczelniach europejskich. Ocenia ich dorobek naukowy, mierzony m.in. publikacjami i cytowaniami, ale też współpracę z przemysłem, wspólne badania z przedsiębiorstwami, patenty oraz udział w unijnych programach badawczych i edukacyjnych. Ważne są także działania szkół wyższych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz międzynarodowe akredytacje kierunków inżynierskich.
Zestawienie powstaje wyłącznie na podstawie danych zewnętrznych. Nie są w nim wykorzystywane informacje przekazywane przez same uczelnie. Dane pochodzą m.in. z bazy publikacji naukowych Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz programu Horyzont Europa.
– Inżynierowie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy, są potrzebni do utrzymania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszego kontynentu – podkreślił Waldemar Siwiński, pomysłodawca EngiRank i twórca rankingów Perspektyw, cytowany w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej. Jak zaznaczył, w samym sektorze IT w Europie brakuje niemal 2 mln inżynierów. Jego zdaniem ranking może pomóc zarówno przedsiębiorstwom poszukującym wykwalifikowanych absolwentów, jak i kandydatom na studia wybierającym uczelnię lub kierunek kształcenia.
Wraz z ogłoszeniem wyników rankingu ruszyła kampania „Be Smart! Study Engineering in Poland”, której celem jest zachęcanie młodych do podejmowania studiów inżynierskich w Polsce. W kampanii bierze udział sześć polskich uczelni technicznych.
Patronem medialnym zestawienia jest PAP. Pełne wyniki są dostępne na stronie engirank.eu
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