Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S.A.

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Jakie zmiany czekają szkoły ponadpodstawowe i co nowe podstawy programowe będą oznaczać w praktyce? Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna cykl webinarów, podczas których autorzy projektów przedstawią proponowane rozwiązania, wyjaśnią ich założenia i odpowiedzą na pytania uczestników. Spotkania będą poświęcone zarówno ogólnym kierunkom zmian, jak i zagadnieniom dotyczącym konkretnych przedmiotów.

Prace nad nowymi podstawami programowymi wchodzą w kolejny etap. Przygotowane projekty mają określić, czego uczniowie będą się uczyć w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Dla nauczycieli oznacza to perspektywę zmian w sposobie planowania i prowadzenia zajęć, a dla dyrektorów – konieczność śledzenia nowych rozwiązań i ich konsekwencji dla organizacji nauczania.

Aby przybliżyć proponowane zmiany, IBE PIB organizuje cykl spotkań online z udziałem osób zaangażowanych w opracowanie projektów. Autorzy omówią najważniejsze założenia dokumentów, przedstawią przyczyny proponowanych modyfikacji i wyjaśnią, jakie rozwiązania przewidziano dla poszczególnych przedmiotów.

Czego dowiedzą się uczestnicy webinarów IBE PIB o zmianach w podstawie programowej?

Podczas webinarów poruszone zostaną kwestie ramowych planów nauczania, zakładanych efektów uczenia się oraz przykładów doświadczeń edukacyjnych. Chodzi nie tylko o przedstawienie nowych zapisów, lecz także o wyjaśnienie, jakie cele im przyświecają i jak mogą przełożyć się na codzienną pracę w szkole.

Ważnym punktem spotkań będzie również odniesienie się do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. To właśnie na etapie wdrażania podstaw programowych pojawiają się pytania o zakres materiału, sposób rozwijania umiejętności uczniów i możliwości realizacji założonych celów podczas lekcji. Omówienie tych zagadnień pozwoli lepiej zrozumieć założenia projektowanych rozwiązań.

Tematyka webinarów obejmie poszczególne przedmioty i zagadnienia związane z ich nauczaniem. Wśród pierwszych znalazły się informatyka, język kaszubski oraz analiza i modelowanie danych. Kolejne spotkania mają być ogłaszane na bieżąco.

Uczestnicy webinarów będą mogli zadać pytania autorom projektów zmian w podstawie programowej

Organizatorzy przewidzieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio podczas transmisji. Uczestnicy będą mogli przesyłać je za pośrednictwem formularza udostępnionego w trakcie spotkania, a odpowiedzi udzielą autorzy projektów. Każdy webinar potrwa około półtorej godziny.

Taka formuła pozwala nie tylko zapoznać się z założeniami nowych podstaw programowych, ale również wyjaśnić wątpliwości dotyczące konkretnych rozwiązań. Spotkania mogą zainteresować nauczycieli i dyrektorów szkół, a także uczniów, rodziców oraz wszystkich, którzy chcą lepiej poznać kierunek planowanych zmian w edukacji.

Webinary będą transmitowane na kanale YouTube. Informacje o terminach kolejnych spotkań oraz odnośniki do transmisji można znaleźć na stronie IBE PIB.