Co jest ideą kampanii Kierunek Edukacja?

„Wiedza, to potęgi klucz” jak mówi stare, jednak wciąż aktualne porzekadło. By po niego sięgnąć, potrzebna jest prawdziwa odwaga, która przejawia się w zrobieniu pierwszego kroku – uświadomieniu sobie swoich własnych talentów i predyspozycji oraz decyzji, by dać im rozkwitać.

Do kogo Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego kieruje kampanię Kierunek Edukacja? Do każdego, kto widzi w nauce szansę, a nie przykry obowiązek. Szansę na rozpoczęcie pięknej akademickiej przygody, jakościowe wykształcenie, na zdobycie nieodkrytej dotąd wiedzy i kompetencji, na polepszenie perspektyw zawodowych i na lepsze poznanie siebie.

Kierunek Edukacja to przede wszystkim gotowość do obrania własnego kierunku – życiowego, zawodowego, edukacyjnego, a tym samym, fascynująca podróż w głąb własnych możliwości i potencjału.

Radek Kotarski ambasadorem Kierunku Edukacja w WSKZ

Wskazane wartości stały się fundamentem nowej współpracy, w ramach której Radosław Kotarski – ceniony popularyzator wiedzy oraz autor bestsellerów – objął rolę ambasadora kampanii Kierunek Edukacja. Dziennikarz, twórca popularnonaukowego kanału Polimaty i założyciel wydawnictwa Altenberg Radek Kotarski, od lat skupia się na budowaniu przestrzeni w centrum, której stoją wiedza, ciekawość oraz przekonanie, że rozwój może towarzyszyć nam przez całe życie.

Ambasador jest autorem książek, które stały się bestsellerami na polskim rynku i jednocześnie inspiracją do wprowadzania korzystnych zmian w życiu:

„Nic bardziej mylnego!”

„Włam się do mózgu”

„Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej”

Kierunek Edukacja na studia-online.pl!

Zdobywanie wiedzy i wykształcenia to proces, który przypomina nieco podróż, a ta jest zawsze najbardziej udana, gdy sami decydujemy o jej kierunku i tempie. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego rozumie potrzebę elastyczności i dlatego oferuje studia, które łatwo można pogodzić z codziennymi obowiązkami i pasjami.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom e-learningowym materiały dydaktyczne są dostępne o każdej porze, przez całą dobę. Daje to komfort nauki we własnym, naturalnym rytmie, bez konieczności rezygnowania z dotychczasowych pasji. Co warto podkreślić, wybierając studia-online.pl, można czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z Polski i zagranicy.

Wśród osób współpracujących z WSKZ znajdują się eksperci związani z uczelniami takimi jak Harvard, Cambridge czy Oxford – ich obecność wzbogaca proces nauki o różnorodne perspektywy i praktyczne doświadczenia z różnych środowisk akademickich i zawodowych.

W ramach kampanii Kierunek Edukacja WSKZ przewidziała następujące rabaty:

do 50% na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich;

do 15% na pierwsze studia podyplomowe;

do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe;

do 15% na studia MBA.

Lato powoli się kończy, a nowy rok akademicki jest już tuż za rogiem, co oznacza, że nabór na studia w WSKZ trwa! Szczegóły rekrutacji i promocji Kierunek Edukacja są dostępne na stronie studia-online.pl.

Materiał Promocyjny