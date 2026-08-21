Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S.A.
Minister Edukacji podpisała nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2026 r., dotyczą m.in. prac domowych, oceny zachowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Choć największą uwagę przyciągają nowe regulacje dotyczące zadań wykonywanych w domu, zakres zmian jest znacznie szerszy.
To właśnie przepisy dotyczące prac domowych budzą największe zainteresowanie. Nowe regulacje nie przywracają jednak obowiązkowych prac domowych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Pisemne zadania nadal będą nieobowiązkowe i nie będzie można wystawić za ich wykonanie oceny.
MEN doprecyzowało natomiast, czemu mają służyć takie prace. Mają pomagać w utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznym stosowaniu treści, które zostały wcześniej zrealizowane podczas lekcji. Każda wykonana przez ucznia pisemna praca domowa będzie musiała zostać sprawdzona przez nauczyciela, a uczeń powinien otrzymać informację na jej temat.
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Nowością jest również możliwość powiązania prac domowych z oceną roczną. Szkoła będzie mogła wprowadzić rozwiązanie, zgodnie z którym wykonywanie nieobowiązkowych prac pisemnych będzie dawało uczniowi możliwość podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. Nie stanie się to jednak automatycznie. Taka możliwość musi zostać przyjęta przez szkołę i zapisana w statucie, w szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego.
Jednocześnie zniknie możliwość zadawania uczniom klas IV–VIII praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć. Oznacza to więc dalsze ograniczenie tego rodzaju zadań, a nie powrót do zasad obowiązujących przed zmianami z 2024 r.
Nowe rozporządzenie porządkuje również zasady wystawiania ocen zachowania. MEN określiło dziewięć podstawowych obszarów, które mają być brane pod uwagę przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Należą do nich m.in. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, szacunek wobec innych osób, odpowiedzialność za własny rozwój, przestrzeganie norm społecznych, kultura języka, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, umiejętność współpracy oraz zaangażowanie w życie klasy, szkoły i lokalnej wspólnoty. Wśród kryteriów znalazł się również szacunek dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów.
To ważna zmiana, ponieważ ocena zachowania ma w większym stopniu opierać się na jasno określonych obszarach funkcjonowania ucznia, a nie tylko na ogólnym wrażeniu dotyczącym jego postawy.
Rozporządzenie doprecyzowuje także organizację egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Co do zasady mają one odbywać się stacjonarnie w szkole, do której uczeń został przyjęty, w bezpośredniej obecności komisji. Podczas egzaminów nie będzie można korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych, z wyjątkiem urządzenia wyposażonego w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.
Określono także minimalny czas trwania egzaminów z jednego przedmiotu: 30 minut w klasach I–III szkoły podstawowej, 45 minut w klasach IV–VIII oraz 60 minut w szkołach ponadpodstawowych. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń będzie mógł zdawać maksymalnie z trzech przedmiotów jednego dnia.
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W szczególnych sytuacjach, związanych ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością ucznia, egzamin będzie mógł odbyć się poza szkołą, np. w domu lub szpitalu. Będzie to wymagało wniosku ucznia albo jego rodziców oraz zgody dyrektora.
Nowe przepisy wprowadzają również rozwiązanie dotyczące uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Jeżeli program kształcenia w danym zawodzie przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, uczeń będzie mógł zostać zwolniony z organizowanych przez szkołę zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy, jeśli przedstawawi zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia poza szkołą.
Większość zmian zacznie obowiązywać 1 września 2026 r. Wyjątkiem są nowe regulacje dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności – te zaczną obowiązywać dopiero 1 września 2027 r.
Największą zmianą widoczną z perspektywy ucznia i rodzica będzie więc nowe podejście do prac domowych. Nie oznacza ono jednak ich całkowitego powrotu ani całkowitego zniesienia. Pisemne zadania w klasach IV–VIII pozostają dobrowolne, ale nauczyciel będzie musiał je sprawdzić, a szkoła może zdecydować, że ich systematyczne wykonywanie będzie jednym ze sposobów na podwyższenie oceny rocznej.
To istotna korekta zasad wprowadzonych w 2024 r. Wówczas w klasach IV–VIII szkoły podstawowej pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe stały się nieobowiązkowe, a ich wykonanie lub niewykonanie nie mogło być oceniane.
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