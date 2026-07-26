Od 1 września mają zmienić się m.in. zasady oceniania uczniów oraz organizacji egzaminów
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ma uporządkować przepisy, które były różnie interpretowane przez szkoły. Zmiany są również związane z wdrażaniem reformy programowej „Reforma’26 – Kompas Jutra”.
Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie jednolitych zasad organizowania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Co do zasady mają się one odbywać stacjonarnie w szkole, do której uczeń został przyjęty, w obecności komisji i bez możliwości korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Wyjątkiem będą urządzenia służące do monitorowania stanu zdrowia ucznia.
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Po konsultacjach MEN zrezygnowało z ustalania maksymalnego czasu egzaminu. Zamiast tego określiło minimalne limity – 30 minut w klasach I–III szkoły podstawowej, 45 minut w klasach IV–VIII oraz 60 minut w szkołach ponadpodstawowych. Czas będzie obejmował łącznie część pisemną i ustną.
Ponadto uczeń będzie mógł zdawać najwyżej trzy egzaminy klasyfikacyjne jednego dnia a informację o wyniku otrzyma najpóźniej następnego dnia. Ze względów zdrowotnych lub z powodu niepełnosprawności dyrektor będzie mógł zezwolić na przeprowadzenie egzaminu poza szkołą. MEN odrzuciło natomiast postulaty organizacji egzaminów w formule zdalnej.
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Kolejna zmiana będzie dotyczyć kryteriów oceny zachowania. Jak informuje Portal Samorządowy, nowe rozwiązania mają odzwierciedlać wartości, na których została oparta reforma programowa, i powiązać ocenę zachowania z kompetencjami społecznymi i obywatelskimi.
Większe znaczenie zyskają więc odpowiedzialność za własny rozwój, współpraca, budowanie relacji, zaangażowanie w życie klasy, szkoły i społeczności lokalnej oraz przestrzeganie norm społecznych. Z projektu usunięto kontrowersyjne odwołanie do „postawy patriotycznej”. Zastąpiono je kryterium szacunku dla własnego narodu i ojczyzny, a także tradycji i kultury innych narodów.
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W klasach IV–VIII pisemne prace domowe nadal mają być nieobowiązkowe i służyć wyłącznie utrwalaniu i rozwijaniu materiału omówionego na lekcji. Każda wykonana praca będzie jednak musiała zostać sprawdzona, a uczeń musi otrzymać od nauczyciela informację zwrotną. Systematyczne wykonywanie takich zadań będzie mogło wpłynąć na roczną ocenę klasyfikacyjną, o ile przewiduje to statut szkoły.
Nauczyciele nie będą natomiast zadawać do wykonania w domu prac praktyczno-technicznych. Mają one być realizowane podczas nowych zajęć, które od roku szkolnego 2026/2027 będą stopniowo zastępować technikę.
Projekt przewiduje również ułatwienia dla uczniów szkół branżowych. Po zmianach, aby móc zostać zwolnionym z zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy, wystarczy przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu, nawet jeśli uczeń nie przystąpił jeszcze do egzaminu państwowego lub go nie zdał. Obecnie, aby móc zostać zwolnionym, należy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
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