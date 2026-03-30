MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ PRZEDSTAWICIELSTWO NIEMIECKIEJ CENTRALI WYMIANY AKADEMICKIEJ DAAD W WARSZAWIE

Jakość „Made in Germany” – praktyka w centrum edukacji

Edukacja to inwestycja w przyszłość, dlatego warto wybierać ją z myślą o najwyższej jakości. Niemieckie uczelnie oferują kształcenie na najwyższym poziomie, a ich dyplomy cieszą się uznaniem na całym świecie.

Studenci, ale przede wszystkim pracodawcy cenią niemiecką edukację między innymi za jej praktyczny charakter. Staże w przemyśle i biznesie są standardem na niemieckich uczelniach. Wiele szkół wyższych współpracuje bezpośrednio z gospodarką, umożliwiając między innymi przygotowanie pracy licencjackiej czy magisterskiej w partnerstwie z wybraną firmą.

Bardzo ciekawą opcją są studia na jednym z ponad 240 uniwersytetów nauk stosowanych (HAW), które ściśle współpracują z gospodarką. W Niemczech funkcjonuje także mało znany w Polsce system studiów dualnych, czyli połączenie edukacji wyższej i równolegle pracy w zawodzie.

Wysoka jakość bez wysokiej ceny

Spotykamy się czasem z przekonaniem, że za renomę i wysoką jakość kształcenia trzeba słono zapłacić. Nie w Niemczech. Studia na niemieckich uczelniach są w przeważającej większości bezpłatne, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki w języku niemieckim na poziomie licencjackim. Brak czesnego i edukacja na najwyższym światowym poziomie to wyjątkowa i rzadko spotykana kombinacja. Na studiach magisterskich lub kierunkach w języku angielskim mogą pojawić się opłaty, które jednak i tak zwykle są niższe niż w innych krajach europejskich.

Study in Germany – bez barier językowych

Na korzyść Niemiec przemawiają również kwestie językowe. Z jednej strony niemieckie uczelnie oferują ponad 2 000 programów w języku angielskim, a na co dzień można bez problemu porozumiewać się w tym języku. Z drugiej strony oferta studiów w języku niemieckim jest oczywiście nieporównywalnie bogatsza, a wraz z nią rośnie liczba możliwości, jakie daje znajomość tego języka. Można więc bez przeszkód żyć i studiować, posługując się wyłącznie angielskim, ale warto pamiętać o tym, że znajomość niemieckiego może otworzyć wiele drzwi.

Nie tylko wielkie uniwersytety

Choć w międzynarodowych rankingach dominują duże, prestiżowe uczelnie, w DAAD zwracamy szczególną uwagę na to, by nie kierować się wyłącznie globalnymi zestawieniami.

Coraz więcej kandydatów odkrywa zalety mniejszych, wyspecjalizowanych uczelni, wiodących w danej dziedzinie, np. w obszarach inżynieryjnych czy ekonomicznych. Można studiować na najwyższym poziomie, ale w kameralnej atmosferze. Przykładem są wspomniane już uniwersytety nauk stosowanych, a także klasyczne, ale niemasowe uniwersytety w mniejszych miastach.

Również niemieckie uczelnie artystyczne, w tym muzyczne, jak magnes przyciągają studentów z zagranicy. Nic dziwnego. Cieszą się one renomą na całym świecie, a ich znakiem rozpoznawczym jest solidne wykształcenie pod okiem najwybitniejszych wykładowców połączone z wolnością twórczą i przestrzenią do realizowania własnych projektów artystycznych.

Mniejsze miasta – duże możliwości

Wbrew powszechnemu w Polsce przekonaniu w Niemczech dobrze żyje i studiuje się również w mniejszych ośrodkach akademickich.

Mają one wiele praktycznych zalet. Zdecydowanie łatwiej tam o miejsce w akademiku lub o mieszkanie na wynajem, koszty życia są niższe, a społeczność studencka – bardziej zintegrowana.

To wszystko sprawia, że w Niemczech istnieje naprawdę wiele atrakcyjnych ośrodków akademickich, a każdy może dopasować lokalizację do swoich potrzeb i możliwości, na przykład finansowych.

Elastyczność, dialog i wsparcie

Wielu studentów podkreśla jeszcze jedną zaletę niemieckiego systemu akademickiego – swobodę w kształtowaniu własnego planu zajęć. Studia oferują dużą elastyczność w wyborze kursów i tempie nauki, co pozwala dopasować program do własnych planów i zainteresowań. Jednocześnie niemieckie uczelnie słyną z kultury dialogu i otwartej dyskusji, także z wykładowcami. Studenci chwalą przyjazne środowisko akademickie oraz bardzo dobry, często mniej formalny kontakt z kadrą naukową.

Duże znaczenie ma również rozwinięty system wsparcia dla studentów z zagranicy. Kompleksowa pomoc na start, doradztwo, programy typu „buddy” to tylko przykłady wielu działań, które sprawiają, że student na uczelni czuje się jak u siebie.

Bliskość, która ma znaczenie

Dla wielu polskich kandydatów znaczenie ma także geograficzna bliskość Niemiec. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą „mieć ciastko i zjeść ciastko” – korzystać ze wszystkich zalet studiów za granicą, a jednocześnie regularnie spotykać się z rodziną i przyjaciółmi w Polsce.

DAAD – pomoc w drodze na studia i po stypendium

Jest jeszcze jedna zaleta studiów w Niemczech – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD. Jej biura na całym świecie służą pomocą, informacją i doradztwem na temat studiowania na niemieckich uczelniach. Ponadto DAAD oferuje stypendia, m.in. na kursy języka niemieckiego, studia II stopnia czy pobyty badawcze w Niemczech.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem DAAD w Warszawie, a także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o studiach i ofercie stypendialnej.

Regularnie organizujemy także warsztaty online, podczas których w pigułce można zebrać wszystkie najważniejsze informacje. Szczegóły dostępne są na stronie www.daad.pl.

