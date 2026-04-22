Wyciek danych z UW to zagrożenie dla studentów, pracowników i kandydatów na studia stołecznej uczelni
Uniwersytet Warszawski opublikował oficjalny komunikat, w którym informuje o naruszeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Incydent ma związek z wyciekiem danych z zasobów cyfrowych uczelni, do którego doszło w nocy z 15 na 16 kwietnia 2026 roku.
Według ustaleń zespołu bezpieczeństwa UW, do naruszenia doszło poprzez zalogowanie się do systemu z użyciem poprawnych danych dostępowych (loginu i hasła). Prawdopodobnie zostały one przejęte wcześniej w wyniku zainfekowania urządzenia użytkownika złośliwym oprogramowaniem. „Dzięki użyciu poprawnych danych logowania aktywność ta przez dłuższy czas nie wzbudzała podejrzeń” – wyjaśnia uczelnia w komunikacie.
Skala incydentu jest ogromna. Opublikowany w darknecie zbiór obejmuje około 200 tysięcy plików o łącznym rozmiarze ok. 850 GB. Choć większość (650 GB) to materiały o charakterze publicznym, pozostałe 200 GB zawiera dane wrażliwe. Analiza wykazała, że kopiowanie danych mogło trwać od stycznia do lutego 2026 roku.
Zdecydowana większość skopiowanych plików pochodzi z dwóch jednostek: Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Wyciek dotyczy jednak szerszej grupy osób: pracowników, studentów, doktorantów, a także kandydatów na studia i współpracowników uczelni.
Zakres danych, które mogły zostać przejęte, obejmuje m.in.:
• imiona, nazwiska, daty urodzenia i obywatelstwo,
• numery PESEL, numery dowodów osobistych oraz paszportów,
• adresy zamieszkania, numery telefonów i adresy e-mail,
• dane finansowe, numery rachunków bankowych oraz informacje o zatrudnieniu,
• informacje o stanie zdrowia (zawarte np. w zwolnieniach lekarskich).
Uczelnia ostrzega przed wysokim ryzykiem naruszenia praw osób dotkniętych wyciekiem. Wśród potencjalnych skutków wymieniane są: kradzież tożsamości, zaciąganie zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki) bez wiedzy poszkodowanych, a także próby wyłudzeń świadczeń czy zakładanie kont w serwisach internetowych na cudze dane. Istnieje również ryzyko tzw. ukierunkowanego phishingu, czyli prób wyłudzenia dodatkowych informacji poprzez SMS-y lub połączenia telefoniczne.
Uczelnia natychmiast podjęła kroki w celu zabezpieczenia infrastruktury. „Odizolowaliśmy zagrożone systemy, wymusiliśmy reset haseł dla wszystkich użytkowników oraz wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia logowania” – czytamy w raporcie. Sprawa została zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), CERT Polska oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Eksperci uczelni zalecają osobom, których dane mogły zostać przejęte, podjęcie konkretnych kroków:
Osoby potrzebujące dodatkowych informacji mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UW pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. Uczelnia zapewnia, że nadal analizuje przebieg zdarzenia, a o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco.
