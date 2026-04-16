Wpierw trzeba wypracować modele biznesowe, zapewnić finansowanie komercyjne oraz sprawnie zarządzać programem inwestycyjnym obejmującym wiele portfeli projektów. Następnie należy sprawić, by pasażerowie z całego świata wybierali przesiadki w nowym polskim hubie, a podróżujący po kraju – koleje dużych prędkości.

Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która od października 2026 r. uruchamia nowe, bezpłatne studia magisterskie na kierunku „Systemy transportowe”.

Program łączy kompetencje analityczne, menedżerskie i prawne. Studenci pracują na narzędziach wykorzystywanych przy największych projektach – od systemów GIS po modele transportowe i BIM, czyli cyfrowe bliźniaki obiektów budowlanych.

– Kluczowa jest nie tyle budowa modeli, co odpowiednie decyzje podejmowane na ich podstawie. Chcemy kształcić osoby, które rozumieją ich wyniki i przekładają je na konkretne działania – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i prof. SGH.

Studia będą realizowane w formule dualnej, czyli we współpracy z partnerami branżowymi – w tym spółką realizującą program inwestycyjny Port Polska, przewoźnikami i zarządcami infrastruktury. Ich przedstawiciele współtworzyli program i poprowadzą część zajęć. Studenci wezmą udział w cyklu wizyt studyjnych – obejmujących m.in. lotniska i infrastrukturę kolejową – oraz warsztatów dotyczących najnowszych technologii. Na koniec studiów zrealizują projekt we współpracującej firmie.

– Realizacja programu Port Polska to wyzwanie nie tylko dla inżynierów. Świadomie wybraliśmy współpracę z SGH, ponieważ ta uczelnia przyciąga osoby o bardzo różnych profilach. Studia magisterskie pozwalają łączyć absolwentów kierunków ekonomicznych i technicznych – takich jak transport, logistyka, rachunkowość, budownictwo czy analiza danych – z osobami po matematyce, administracji czy socjologii. To tworzy unikalne profile kompetencyjne, których potrzebuje nasza branża – podkreśla dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.

– Każdy student SGH może korzystać z szerokiej gamy przedmiotów do wyboru, także z innych kierunków. Wiele osób działa także w kołach naukowych, dzięki czemu absolwent wychodzi z naszej uczelni zaopatrzony w unikatowy zestaw umiejętności – mówi Ignacy Sidor, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Transportu i Mobilności SGH.

Sektor transportowy jest atrakcyjnym pracodawcą, a nowe inwestycje i otwarcie rynku kolejowego jeszcze to wzmocnią.

– Rynek lotniczy staje się coraz bardziej konkurencyjny i oparty na danych, a my działamy w globalnym środowisku. Nie bez powodu do LOT-u trafia wielu absolwentów SGH – lotnictwo to jedna z najbardziej innowacyjnych branż, dająca możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Dlatego, między innymi, nasz program stażowy ma już wśród studentów ugruntowaną pozycję i przyciąga każdego roku kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce – mówi Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT i absolwent SGH.

– W programie Port Polska pracuje wielu absolwentów SGH, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie w firmach doradczych, a teraz zdecydowali się na pracę dla sektora infrastruktury. To środowisko, w którym wykształcenie magisterskie z SGH bardzo dobrze uzupełnia studia inżynierskie – dodaje Adrianna Stachelska, specjalistka ds. analiz danych i symulacji lotniska w Porcie Polska, absolwentka SGH i Politechniki Warszawskiej.

Nowy kierunek wpisuje się w wieloletnie działania SGH na rzecz kształcenia kadr dla transportu i infrastruktury. Oferta SGH obejmuje również studia podyplomowe. Należą do nich m.in. „Menedżer zielonej i cyfrowej transformacji transportu”, „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego” oraz „Menedżer transportu kolejowego”. Wkrótce uruchomiony zostanie także program „Zarządzanie relacjami z otoczeniem inwestycji infrastrukturalnych”.

– Teraz uzupełnieniem naszej oferty staje się program magisterski, który trafia w unikalny moment i jest zaprojektowany bardzo nowocześnie. Gdy w innych branżach ludzie mogą być zastępowani przez sztuczną inteligencję, a stanowiska pracy – przenoszone za granicę, w transporcie czeka nas lokalny rozwój i zasypywanie luki pokoleniowej – zauważa dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dr hab. Michał Wolański, prof. SGH, który koordynował przygotowanie kierunku.

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ SGH