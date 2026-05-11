Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 150 minut.

Uczniowie otrzymali arkusz egzaminacyjny składający się z dwóch części:

- część pierwsza – zawierała około 20 zadań, które zdający musieli rozwiązać w większości w oparciu o dwa zamieszczone w arkuszu teksty – tekst literacki (poezja, epika lub dramat) oraz tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), które łącznie nie będą liczyły więcej niż 1000 wyrazów;

- część druga – zawierała propozycje dwóch tematów wypracowań, z których zdający musieli wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 wyrazów oraz odwołujący się do obowiązkowej lektury szkolnej – do wyboru był temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze) oraz temat o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).

Zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będą mogli uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).

Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje minimalna liczba punktów konieczna do zdobycia, by zdać egzamin. Uczniowie muszą jedynie przystąpić do wszystkich trzech egzaminów, aby móc ukończyć szkołę podstawową. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne o godz. 13. Na rp.pl publikujemy arkusze z języka polskiego wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to czołowy polski wydawca edukacyjny, dostarczający podręczniki, materiały edukacyjne oraz zasoby multimedialne.

Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski - tematy wypracowań

Temat 1.



Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2.

Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu Wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski (arkusze CKE). Odpowiedzi eksperta i omówienia wypracowań

Odpowiedzi i omówienia wypracowań znajdują się w grafice poniżej