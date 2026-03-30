MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Więcej niż język studiów

O sile uczelni międzynarodowej nie decyduje wyłącznie oferta programów po angielsku. Coraz większe znaczenie mają jakość akademicka, zdolność budowania globalnych partnerstw i łączenia edukacji z wyzwaniami współczesnego świata. W praktyce oznacza to środowisko, w którym międzynarodowość jest codziennym doświadczeniem studiowania.

Akademia Leona Koźmińskiego od lat rozwija taki model, traktując umiędzynarodowienie jako integralną część nowoczesnej edukacji. Uczelnia należy do grona około 1 proc. szkół biznesu na świecie posiadających potrójną koronę akredytacyjną: AACSB, EQUIS i AMBA. Prowadzi programy po angielsku na wszystkich poziomach, rozwija ofertę projektowaną z myślą o globalnym rynku, realizuje międzynarodowe projekty badawcze i współpracuje z przedstawicielami nauki oraz biznesu z całego świata. Ważną częścią tego środowiska jest także międzynarodowa kadra, w tym wykładowcy związani z takimi uczelniami, jak MIT, Harvard University czy ESCP Business School.

Wyrazem tej strategii jest również obecność Akademii Leona Koźmińskiego w Global Network for Advanced Management, prestiżowej sieci szkół biznesu założonej przez Yale School of Management. Dołączenie do GNAM otworzyło studentom dostęp do wspólnych projektów, zajęć i międzynarodowych kontaktów akademickich. To doświadczenia, które procentują po studiach: dają szerszą perspektywę, większą pewność działania i wartościową sieć relacji.

Nowością w ofercie Akademii Leona Koźmińskiego jest także kierunek studiów II stopnia Master in Global Leadership and Geopolitics. To dwuletni program w języku angielskim, łączący przywództwo, geopolitykę, strategię i zarządzanie ryzykiem.

Partnerstwa, które otwierają świat

Współpraca międzynarodowa ma znaczenie wtedy, gdy przekłada się na konkretne możliwości rozwoju. Akademia Leona Koźmińskiego rozwija taki model konsekwentnie. Studenci mogą korzystać z wymian na ponad 220 uczelniach partnerskich na sześciu kontynentach, realizować wyjazdy semestralne lub roczne, a także praktyki międzynarodowe. Dzięki temu międzynarodowość staje się doświadczeniem, które wzmacnia kompetencje zawodowe, samodzielność i gotowość do pracy w złożonym, globalnym środowisku.

Dwa dyplomy, szersza perspektywa

Szczególnie dojrzałą formą umiędzynarodowienia są programy double degree. Dzięki współpracy z wybranymi uczelniami studenci Akademii Leona Koźmińskiego mogą ukończyć studia z dyplomem polskiej uczelni i partnera zagranicznego. To nie tylko dwa dyplomy, ale także podwójne doświadczenie edukacyjne, międzynarodowa sieć kontaktów i większa swoboda poruszania się po globalnym rynku pracy. Z perspektywy studenta oznacza to także lepszy zwrot z inwestycji w edukację: jeden czas studiowania przynosi podwójną wartość i większą elastyczność dalszej ścieżki kariery.

Dobrym przykładem jest program Sustainable Business realizowany we współpracy z ESCP Business School. Łączy on perspektywę zarządzania z tematami zrównoważonego rozwoju i przygotowuje studentów do działania w realiach zielonej i cyfrowej transformacji. Studenci rozpoczynają naukę w Warszawie, a następnie kontynuują studia na jednym z kampusów ESCP w Paryżu, Madrycie, Berlinie, Turynie lub Londynie.

MBA dla liderów świata niepewności

W podobnym kierunku rozwija się edukacja menedżerska. Program Executive MBA realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego w języku angielskim został sklasyfikowany na 68. miejscu na świecie w rankingu „Financial Timesa” Executive MBA 2025 i jest najwyżej notowanym programem w Europie Środkowo-Wschodniej ujętym w tym zestawieniu. To pokazuje, że umiędzynarodowienie w edukacji menedżerskiej oznacza dziś nie tylko język wykładowy, ale przede wszystkim jakość programu, różnorodność perspektyw i zdolność do kształcenia liderów gotowych działać w warunkach niepewności.

Polska uczelnia o globalnym horyzoncie

Międzynarodowy wymiar Akademii Leona Koźmińskiego widać także na poziomie przywództwa instytucjonalnego. W 2026 roku prof. Grzegorz Mazurek, rektor uczelni, został powołany na stanowisko wiceprezydenta EFMD, jednej z najważniejszych na świecie organizacji zajmujących się jakością i rozwojem edukacji menedżerskiej. Oznacza to realny udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju edukacji menedżerskiej i współpracy akademicko-biznesowej w regionie.

Pytanie o „uczelnię bez granic” dotyczy dziś nie tylko mobilności studentów, lecz przede wszystkim tego, czy uczelnia potrafi stworzyć środowisko, w którym międzynarodowość staje się codzienną praktyką – w programach, partnerstwach, badaniach i sposobie myślenia o przyszłości. Akademia Leona Koźmińskiego rozwija taki model konsekwentnie. W tym sensie międzynarodowość nie jest już dodatkiem do edukacji, lecz jej nowym standardem – i jedną z tych wartości, które wracają do studentów długo po odebraniu dyplomu.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO