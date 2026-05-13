Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdza praktyczną znajomość języka, czyli umiejętność rozumienia wypowiedzi, czytania krótkich tekstów, reagowania w codziennych sytuacjach i tworzenia prostej wypowiedzi pisemnej. Choć uczniowie mogą wybrać także inny język obcy nauczany w szkole – niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, jednak to angielski od lat pozostaje najczęściej wybieranym przedmiotem w tej części egzaminu.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka obcego?

Arkusz CKE będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte. Uczniowie mogą spodziewać się poleceń wielokrotnego wyboru, dobierania odpowiedzi, uzupełniania luk, a także zadań wymagających samodzielnego zapisania krótkiej odpowiedzi. Część poleceń może odnosić się do tekstu w języku angielskim, ale wymagać przekazania informacji po polsku.

Jednym z pierwszych elementów egzaminu będzie rozumienie ze słuchu. Uczniowie wysłuchają krótkich nagrań, takich jak dialogi, komunikaty lub wypowiedzi, a następnie odpowiedzą na pytania dotyczące ich treści. Zadania będą sprawdzać zarówno ogólne rozumienie sensu wypowiedzi, jak i wychwytywanie szczegółowych informacji.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie ma ustalonego minimalnego progu punktowego. Samo przystąpienie do egzaminu jest jednak warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Jakie zadania mogą pojawić się w arkuszu?

W części poświęconej rozumieniu tekstów pisanych uczniowie zmierzą się z krótkimi materiałami użytkowymi. Mogą to być e-maile, ogłoszenia, wpisy internetowe, dialogi, opisy lub wiadomości. Na ich podstawie trzeba będzie wybrać poprawną odpowiedź, dopasować informacje albo wyciągnąć wnioski z treści.

Egzamin sprawdzi też znajomość funkcji językowych. Chodzi o reakcje w typowych sytuacjach, takich jak zaproszenie, prośba o pomoc, przeprosiny, wyrażenie opinii, składanie życzeń, gratulacje lub udzielenie informacji. Ostatnim ważnym zadaniem będzie dłuższa wypowiedź pisemna. Uczeń może zostać poproszony o napisanie e-maila, wiadomości, wpisu na blogu albo forum. Oceniana będzie realizacja polecenia, spójność tekstu, poprawność językowa i dobór słownictwa. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie A2/A2+ i odnosi się do tematyki bliskiej codziennemu życiu ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego – rozwiązania na rp.pl

