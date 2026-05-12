Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, został przedłużony o 65 minut.

Zadania w teście z matematyki sprawdzały, czy uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej. Zdający musieli wykazać się takimi umiejętnościami jak m.in.: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja.

W arkuszu znajdowały się zarówno zadania zamknięte (14-15 zadań), jak i otwarte (5-6 zadań). Zestaw obejmował maksymalnie od 20 do 21 zadań matematycznych. Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego można uzyskać maksymalnie 1 pkt, a za rozwiązania zadania otwartego – maksymalnie od 2 do 3 punktów. Łącznie uzyskać można 30 punktów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne o godz. 13. Prezentujemy je na rp.pl wraz z odpowiedziami i rozwiązaniami zaproponowanymi przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to czołowy polski wydawca edukacyjny, dostarczający podręczniki, materiały edukacyjne oraz zasoby multimedialne.

Egzamin ósmoklasisty 2026: matematyka (arkusze CKE). Odpowiedzi eksperta i rozwiązania zadań

Odpowiedzi i rozwiązania wszystkich zadań znajdują się w grafice poniżej!

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Więcej w serwisie edukacja.rp.pl