Podnieś swoje kompetencje

Nawet jeśli masz wykształcenie wyższe, możesz dalej się uczyć. W semestrze letnim pojawiają się nowe oferty studiów podyplomowych. Uczelnie rozwijają je z myślą o konkretnych kompetencjach dopasowanych do realnych wyzwań branż i funkcji: od technologii i AI, przez zrównoważony rozwój i regulacje, po przywództwo, rozwój organizacji oraz kierunki sektorowe...

Więcej w dodatku „Na studia – studia MBA, podyplomowe”, który ukaże się w „Rzeczpospolitej” i serwisie rp.pl już 30 stycznia

Materiał Promocyjny