Rok 2026 to 25-lecie działalności Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Jak z perspektywy ćwierćwiecza ocenia pani jej pozycję? Jakie momenty były przełomowe dla rozwoju uczelni?

Bianka Godlewska-Dzioboń: Z perspektywy 25 lat mogę powiedzieć, że jesteśmy dziś uczelnią stabilną i dojrzałą, trwale zakorzenioną w regionie oraz w systemie szkolnictwa wyższego. Wyrośliśmy z lokalnej potrzeby i determinacji samorządowców, nauczycieli i duchownych, ale od początku nasze ambicje wykraczały poza wymiar lokalny. Od powołania uczelni w 2001 r. budowaliśmy nie tylko szkołę wyższą, lecz również zaplecze rozwojowe dla Podhala. Przełomowe były pierwsze lata i strategiczne porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Kultury Fizycznej w Krakowie, które wzmocniły naszą wiarygodność i otworzyły studentom ścieżki dalszego kształcenia. Kolejnym etapem była rozbudowa infrastruktury i zaplecza dydaktycznego. Symbolicznym zwieńczeniem tego procesu była zmiana nazwy uczelni w 2023 r. oraz uruchomienie kierunku lekarskiego. To decyzje, które ugruntowały naszą tożsamość i ambicje w obszarze nauk medycznych. Dziś nie pytamy już, czy uczelnia w Nowym Targu ma sens – dziś mówimy o jej potencjale, o przyciąganiu studentów z całej Polski i o roli, jaką odgrywa jako centrum intelektualne i rozwojowe Podhala. To droga od odwagi do odpowiedzialności.

ANS powstała z inicjatywy samorządów. Na ile ten model przekłada się dziś na realny wpływ na rozwój Podhala i Małopolski?

To, że uczelnia powstała z inicjatywy samorządów, nie jest wyłącznie ciekawostką historyczną – to fundament naszego sposobu myślenia do dziś. Impuls wyszedł z sal rad miejskich i powiatowych, a nie z ministerialnych gabinetów, dlatego od początku byliśmy „projektowani” jako odpowiedź na realne potrzeby regionu. Ten model założycielski wciąż determinuje kierunek rozwoju i sprawia, że Akademia pozostaje instytucją głęboko zanurzoną w życiu Podhala, Spisza i Orawy, a szerzej – południowej Małopolski. Jesteśmy uczelnią praktyczną – nowe kierunki poprzedzają konsultacje z samorządami, dyrektorami szpitali, przedsiębiorcami czy przedstawicielami służb mundurowych. Dzięki temu rozwijamy silny segment kierunków medycznych i okołomedycznych, odpowiadamy na potrzeby rynku turystycznego i sportowego oraz kształcimy kadry dla administracji i usług. Partnerstwo z otoczeniem przekłada się na jakość kształcenia i realne zakorzenienie uczelni w życiu regionu.

Szkolnictwo wyższe w Polsce funkcjonuje w warunkach presji demograficznej i rosnącej konkurencji. Jaką strategię przyjęła Akademia?

Niż demograficzny i konkurencja ze strony dużych ośrodków akademickich to fakt. Nie traktujemy jednak tych wyzwań jako zagrożenia paraliżującego rozwój, lecz jako impuls do większej precyzji w działaniu. Naszą odpowiedzią jest silne powiązanie z rynkiem pracy i jasno określona tożsamość. Jak już wspominałam, programy studiów konsultujemy z interesariuszami zewnętrznymi, pracodawcy współtworzą z nami efekty uczenia się, proponują tematy projektów, przyjmują studentów na praktyki i staże. Stale analizujemy zapotrzebowanie kadrowe w regionie i pracujemy w ramach rad programowych przy instytutach, co pozwala szybko reagować na zmiany m.in. w obszarze ochrony zdrowia, cyfryzacji czy bezpieczeństwa. W warunkach presji demograficznej nie wygrywa ten, kto ma największą skalę, lecz ten, kto ma jasno określoną tożsamość i potrafi być blisko potrzeb społeczności. My tę bliskość traktujemy jako strategiczny atut. Akademia nie konkuruje wyłącznie ofertą, ale jakością relacji z regionem i realną skutecznością w przygotowywaniu absolwentów do pracy. I jak pokazują wyniki rekrutacji oraz zatrudnienie naszych absolwentów, to jest właściwy kierunek.

Które kierunki studiów cieszą się największym zainteresowaniem?

Psychologia oraz kierunki medyczne i okołomedyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne. To sygnał, że młodzi ludzie szukają studiów dających stabilny zawód i realne perspektywy zatrudnienia. Wysoką pozycję utrzymują też kierunki związane z bezpieczeństwem, ekonomią i kompetencjami cyfrowymi. Ostatnia rekrutacja przyniosła ponad 20-proc. wzrost zainteresowania studiami. To potwierdza rosnące zaufanie do uczelni lokalnej. Młodzież świadomie wybiera studia blisko domu, w uczelni oferującej nowoczesną infrastrukturę i bezpośredni kontakt z praktyką.

W tym roku uczelnia planuje szereg inwestycji. Jakie projekty są w planach i co dzięki nim zmieni się dla studentów oraz pracowników?

Rozpoczynamy dużą inwestycję o wartości ponad 30 mln zł – kompleksową rewitalizację terenu starego szpitala. Powstanie nowoczesne centrum edukacyjno-społeczne o powierzchni ponad 2100 mkw., które zmieni warunki kształcenia i pracy w Akademii. Studenci zyskają specjalistyczne pracownie m.in. diagnostyki skóry, dietetyki, biokinetyki, masażu, pierwszej pomocy oraz gabinety wsparcia psychologicznego. To projekt ważny szczególnie dla kierunków medycznych, ale też symboliczne otwarcie uczelni na miasto – przestrzeń ma służyć również młodzieży, seniorom i organizacjom społecznym.

Jaką uczelnią będzie Akademia za 10–15 lat?

Widzę ją jako uczelnię konsekwentnie rozwijającą się, ale wierną swojej tożsamości – nowoczesną publiczną uczelnię zawodową, która kształci praktyków potrzebnych regionowi. Naszą ambicją nie jest mnożenie kierunków, lecz strategiczne i zrównoważone wzmacnianie obszarów, w których możemy być silni i wiarygodni. Rozwój będzie oparty na równowadze – obok nauk o zdrowiu chcemy wzmacniać kierunki społeczne, ekonomiczne i techniczne: bezpieczeństwo, finanse, informatykę ekonomiczną czy turystykę. To dziedziny kluczowe dla lokalnych przedsiębiorstw, administracji i sektora usług w południowej Małopolsce.

Rozwijamy infrastrukturę, w tym Centrum Symulacji Medycznej i zaplecze praktyczne, aby umacniać pozycję ośrodka kształcenia kadr dla ochrony zdrowia w południowej Małopolsce. Równolegle chcemy wzmacniać komponent naukowy – rozwijać

badania aplikacyjne, wspierać kadrę i budować kulturę jakości. Uczelnia powinna być miejscem bezpiecznym, otwartym i odpowiedzialnym – przestrzenią rozwoju zawodowego i osobistego. ©℗

