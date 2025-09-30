Nowe pokolenie na uczelniach. Studia już nie tylko dla dyplomu

Praca, styl życia i nauka coraz silniej się przenikają. Dla młodego pokolenia studia nie są już tylko zdobywaniem wiedzy akademickiej, ale sposobem na kształtowanie kariery, rozwój osobisty i budowanie relacji.

Prof. Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, zauważa, że łączenie pracy ze studiami stało się normą, już nawet na studiach dziennych. Jak podkreśla, uczelnia stara się to ułatwiać, choć przypomina studentom, że studia powinny pozostawać priorytetem, bo „później, gdy zacznie się praca zawodowa, nie ma już czasu na dogłębne studiowanie”.

O zmianach mówi także prof. Andrzej Zawistowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH. – Studia w SGH przez lata były postrzegane jako prosta droga do sukcesu zawodowego i materialnego. Duża część studentów już w momencie rozpoczynania nauki miała wyraźnie sprofilowany plan na kolejne semestry studenckiego życia. Dziś coraz więcej osób dopiero w trakcie nauki szuka swojego miejsca, nie zawsze w biznesie, często także w instytucjach publicznych czy trzecim sektorze. To efekt m.in. materialnej stabilizacji pokolenia wchodzącego w dorosłość i otwartości na świat po akcesji Polski do UE. Wreszcie trzeba zauważyć, że coraz częściej studenci korzystają z możliwości zdobywania wiedzy na kilku uczelniach – czy to studiując równolegle, czy wybierając na drugim stopniu studiów kierunek daleki o wykształcenia zdobytego na studiach licencjackich – mówi prof. Andrzej Zawistowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH.

Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwraca uwagę, że w świecie, w którym zmiany dokonują się w zawrotnym tempie, studenci oczekują, że lata spędzone na uczelni będą czasem ich największego rozkwitu. – Takim momentem, w którym mogą sprawdzać swoje pomysły, uczyć się odpowiedzialności oraz budować kompetencje przydatne w dalszym życiu zawodowym i społecznym. Współczesny student oczekuje przede wszystkim praktyki. Chce, aby zdobywana wiedza była natychmiast przekuwana na konkretne działania – zadania, inicjatywy społeczne czy projekty studenckie. Jednocześnie niezwykle ważna jest możliwość budowania trwałych, wartościowych relacji zawodowych. Nie dziwi więc, że tak dużą rolę na uczelniach odgrywają organizacje i koła naukowe, będące swoistymi inkubatorami innowacyjnych idei – mówi.

Łukasz Bień, dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego, wskazuje, że dziś styl życia młodych ludzi stał się bardziej nomadyczny, co pociąga za sobą liczne zmiany. – Wielu planuje zmiany miejsca zamieszkania. Ma to wpływ na pracę, którą podejmują często już w trakcie studiów, ale wiedzą, że zmienią ją w ich trakcie, może nawet kilka razy. Zakładają, że równie często będą ją zmieniać w dorosłym życiu. Dlatego studia nie służą dzisiaj zdobyciu zawodu na całe życie, lecz raczej nauczeniu się przydatnych technik czy umiejętności (np. na studiach informatycznych), zgłębianiu zainteresowań (np. lingwistycznych), a czasem są po prostu konieczne „dla papierka”, ponieważ łatwiej jest zdobyć pracę, mając jakiekolwiek studia – dodaje Bień.