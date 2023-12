Wybrano Młodzieżowe słowo roku 2023. Co znaczy „rel”?

Plebiscyt na najpopularniejsze „Młodzieżowe Słowo Roku” organizowany jest przez wydawnictwo PWN i Uniwersytet Warszawski.

Reklama

Młodzieżowe Słowo Roku 2023: co znaczy "rel"?

- Rel potwierdza to, co wcześniej zostało wypowiedziane. Dobrze oddaje charakter komunikacji młodzieży – komentuje przewodnicząca jury prof. Anna Wileczek. - Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable ‘możliwy do powiązania z czymś’, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży – dodaje ekspertka.

„Oddaje” z Nagrodą Jurorów

Drugie miejsce ze względu na liczbę oddanych głosów zdobył wyraz: sigma – popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Na trzecim miejscu znalazło się oporowo, używane jako synonim wyrażenia „do oporu/ w opór”.

Czytaj więcej Trendy Młodzieżowe Słowo Roku: znamy finałową dwudziestkę Mamy wyniki I etapu plebiscytu PWN – Młodzieżowe Słowo Roku 2023, w którym Internauci zgłosili prawie 18 tysięcy słów i wyrażeń. Na tej podstawie została wyłoniona finałowa dwudziestka.

- W plebiscycie wyrażenie to pojawiło się dopiero w tym roku, głównie w związku z viralem rolniczym „oporowo całodobowo”. Nie wiem, czy ten viral internautów śmieszy, czy wzbudza szacunek dla ciężkiej pracy (powinien wzbudzać), w każdym razie na pewno wpłynął na bieżącą popularność wyrażenia – komentuje inny z jurorów, językoznawca prof. Marek Łaziński.