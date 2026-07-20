Duże zmiany w szkołach i przedszkolach. Co nowego od września?
Nadchodzący rok szkolny 2026/2027 przyniesie wiele zmian w szkołach i przedszkolach. To efekt m.in. wprowadzania kolejnego etapu reformy programowej „Reforma26. Kompas Jutra”, która jest rozłożona na lata.
Zgodnie z założeniami reformy, nowa podstawa programowa będzie wdrażana sukcesywnie. Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać w przedszkolach i klasach I oraz IV podstawówki. Natomiast od 1 września 2027 r. – w klasach I szkół ponadpodstawowych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia będą obowiązywać dotychczasowe podstawy programowe.
Jak zaznacza MEN, nowa podstawa programowa to mniej szczegółów do zapamiętania i więcej kompetencji kluczowych. Ważną rolę będą zatem pełnić zajęcia praktyczne i doświadczenia, a także praca z nowymi technologiami z uwzględnieniem zasad higieny cyfrowej.
W przypadku dzieci w przedszkolach reforma kładzie nacisk na minimalizowanie kontaktu z ekranami i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym. Doświadczenia praktyczne mają rozwijać umiejętności komunikacyjne, wspierać rozwój i budować u dzieci poczucie sprawczości.
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W szkołach podstawowych reforma wprowadza sześć modułów tematycznych, które łączą wiedzę z różnych dziedzin wokół kluczowych problemów współczesności. Będą to moduły takie, jak:
W ramach reformy już od września 2025 r. do szkół weszły dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieniła się także podstawa programowa wychowania fizycznego. Edukacja zdrowotna w ubiegłym roku szkolnym nie była jednak przedmiotem obowiązkowym. Od września 2026 r. ma się to zmienić.
Zgodnie z rozporządzeniami MEN, edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie oraz w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze 2 godzin w cyklu kształcenia.
Przedmiot obejmować będzie działy: Wartości i postawy, Zdrowie fizyczne, Aktywność fizyczna, Odżywianie, Zdrowie psychiczne, Zdrowie społeczne, Zdrowie środowiskowe, Dojrzewanie (w szkole podstawowej), Internet i profilaktyka uzależnień oraz System ochrony (zdrowia w szkołach ponadpodstawowych). Edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne będzie natomiast stanowić odrębny przedmiot, który będzie fakultatywny.
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W programie pojawi się także przyroda, która będzie łączyć elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Przedmiot będzie realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej, po trzy godziny tygodniowo w każdej klasie. Zajęcia będą zestawiane w tygodniowym rozkładzie zajęć w co najmniej dwugodzinnych blokach, co umożliwi realizację zadań wymagających więcej czasu.
Od roku szkolnego 2026/2027 fakultatywnie zostanie wprowadzony także tydzień projektowy w klasach IV–VIII. Od kolejnego roku szkolnego będzie on już obowiązkowy. W tym czasie uczniowie będą pracować wspólnie nad różnymi projektami i rozwijać umiejętności interpersonalne.
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