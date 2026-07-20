Nadchodzący rok szkolny 2026/2027 przyniesie wiele zmian w szkołach i przedszkolach. To efekt m.in. wprowadzania kolejnego etapu reformy programowej „Reforma26. Kompas Jutra”, która jest rozłożona na lata.

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„Reforma26. Kompas Jutra”. Co się zmieni od 1 września 2026?

Zgodnie z założeniami reformy, nowa podstawa programowa będzie wdrażana sukcesywnie. Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać w przedszkolach i klasach I oraz IV podstawówki. Natomiast od 1 września 2027 r. – w klasach I szkół ponadpodstawowych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia będą obowiązywać dotychczasowe podstawy programowe.

Jak zaznacza MEN, nowa podstawa programowa to mniej szczegółów do zapamiętania i więcej kompetencji kluczowych. Ważną rolę będą zatem pełnić zajęcia praktyczne i doświadczenia, a także praca z nowymi technologiami z uwzględnieniem zasad higieny cyfrowej.

W przypadku dzieci w przedszkolach reforma kładzie nacisk na minimalizowanie kontaktu z ekranami i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym. Doświadczenia praktyczne mają rozwijać umiejętności komunikacyjne, wspierać rozwój i budować u dzieci poczucie sprawczości.

W szkołach podstawowych reforma wprowadza sześć modułów tematycznych, które łączą wiedzę z różnych dziedzin wokół kluczowych problemów współczesności. Będą to moduły takie, jak:

bezpieczeństwo i obrona – przygotowanie do zachowania w sytuacjach zagrożeń czasu pokoju i wojny;

medialny – nauka krytycznego i etycznego korzystania z mediów, analiza i weryfikacja informacji (w tym z narzędzi AI), stosowanie zasad higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci;

filozoficzny – nauka formułowania pytań o charakterze filozoficznym, wyrażania własnego stanowiska;

ekonomiczno-finansowy – rozwijanie umiejętności rachunkowych i świadomości finansowej;

klimatyczny – stworzenie warunków do budowania i rozwijania systemu wartości, wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz poczucia sprawczości potrzebnych do efektywnego działania na rzecz środowiska;

kultura – przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz rozumienia znaczenia kultury w utrzymywaniu dobrostanu.

Od 1 września 2026 r. edukacja zdrowotna przedmiotem obowiązkowym

W ramach reformy już od września 2025 r. do szkół weszły dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieniła się także podstawa programowa wychowania fizycznego. Edukacja zdrowotna w ubiegłym roku szkolnym nie była jednak przedmiotem obowiązkowym. Od września 2026 r. ma się to zmienić.

Zgodnie z rozporządzeniami MEN, edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie oraz w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze 2 godzin w cyklu kształcenia.

Przedmiot obejmować będzie działy: Wartości i postawy, Zdrowie fizyczne, Aktywność fizyczna, Odżywianie, Zdrowie psychiczne, Zdrowie społeczne, Zdrowie środowiskowe, Dojrzewanie (w szkole podstawowej), Internet i profilaktyka uzależnień oraz System ochrony (zdrowia w szkołach ponadpodstawowych). Edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne będzie natomiast stanowić odrębny przedmiot, który będzie fakultatywny.

Nowych przedmiotów będzie więcej. Przyroda wraca do szkół

W programie pojawi się także przyroda, która będzie łączyć elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Przedmiot będzie realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej, po trzy godziny tygodniowo w każdej klasie. Zajęcia będą zestawiane w tygodniowym rozkładzie zajęć w co najmniej dwugodzinnych blokach, co umożliwi realizację zadań wymagających więcej czasu.

Od roku szkolnego 2026/2027 fakultatywnie zostanie wprowadzony także tydzień projektowy w klasach IV–VIII. Od kolejnego roku szkolnego będzie on już obowiązkowy. W tym czasie uczniowie będą pracować wspólnie nad różnymi projektami i rozwijać umiejętności interpersonalne.

Rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Posiłki będą zdrowsze

Od 1 września 2026 r. wchodzi także rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które wprowadza duże zmiany w stołówkach. Celem jest zmiana nawyków żywieniowych najmłodszych. Wśród kluczowych wymogów znajdą się:

Ograniczenie potraw smażonych – serwowane mają być maksymalnie dwie porcje smażonych dań w tygodniu z użyciem wyłącznie rafinowanego oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek

Potrawy z ryb - porcja ryby musi być podawana co najmniej raz w tygodniu

Rośliny strączkowe - potrawa przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych ma być podawana co najmniej raz w tygodniu

Mięso - porcja mięsa, przygotowana ze świeżego mięsa ma być serwowana co najmniej dwa razy w tygodniu

Więcej warzyw i owoców - warzywa lub owoce muszą się znaleźć w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż owoców

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach od 1 września 2026 r. Decyzja w rękach prezydenta

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację Prawa oświatowego wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Senat przyjął ją bez poprawek. Jeśli prezydent ją podpisze, przepisy wejdą w życie od 1 września 2026 r. Zgodnie z przepisami uczniowie nie będą mogli używać smartfonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach i innych zajęciach odbywających się w placówce. Zakaz obejmie telefony komórkowe i inne urządzenia umożliwiające komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.