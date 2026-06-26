Tegoroczni laureaci reprezentują różnorodne dziedziny. Choć przeważają nauki ścisłe, nie brakuje wśród nich pasjonatów ekonomii, nauk humanistycznych i przedsiębiorczości. Dobrze pokazują to sylwetki kilkorga z nich. Daria Lobas z Wrocławia zdobyła złoty medal European Girls' Olympiad in Informatics, dwa srebrne medale tej samej olimpiady oraz srebrny medal Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, a Michał Roguz z I LO im. Kopernika w Łodzi wygrał XXXIII Olimpiadę Informatyczną. Jagoda Sułek z Warszawy reprezentowała Polskę na Regeneron ISEF 2026 z projektem Marine Spectra, przedstawiającym kwantową metodę wykrywania mikro- i nanoplastiku w wodach. Wiktoria Oczko z Warszawy, złota medalistka British Chemistry Olympiad, bada, czy modyfikowane mikroalgi rozłożą mikroplastik w oczyszczalniach ścieków. Eksperyment zaprojektowany przez Marię Kamińską z Płońska został przeprowadzony na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Z kolei Martyna Plachetka, jako jedyna Polka w swoim roczniku, uczy się w UWC East Africa w Tanzanii, gdzie organizuje akcje krwiodawstwa i dostawy żywności na oddział urazów kręgosłupa. Martyna to nie tylko działaczka społeczna i naukowczyni, ale też żeglarka, która dwukrotnie przepłynęła Atlantyk. Wśród laureatów byli też uczniowie z Radomska, Lubartowa, Dzierżoniowa czy Zamościa, bo, jak wybrzmiało ze sceny, o przyszłości powinien decydować potencjał, bez względu na kod pocztowy.

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Galę Stypendialną otworzyła wystąpieniem Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, która zwróciła się wprost do młodych. „To wieczór talentu, odwagi i marzeń. Miejsce urodzenia, sytuacja materialna czy punkt startu nie muszą wyznaczać granic marzeń. Wielu twierdzi, że młodzi są przyszłością, a ja zawsze powtarzam, że młodzi są teraźniejszością, bo tu i teraz potrzebujemy waszego głosu” - mówiła. Wicemarszałek zachęciła laureatów, by nie bali się stawiać trudnych pytań o sprawiedliwość społeczną, prawa człowieka, edukację i równość, i by w drodze na szczyt nie zapominali o innych. „Widzimy was, wierzymy w was i jesteście dla nas ważni” - dodała.

Gala była dopiero początkiem rocznej przygody z programem mentoringowym. Przez najbliższy rok każdy podopieczny pozostanie pod opieką mentorów: studentów, absolwentów i liderów biznesu związanych z czołowymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy we Włoszech. W lipcu uczniowie wyruszą na tygodniowy Rejs Mentoringowy po Wielkich Jeziorach Mazurskich, a w ciągu roku czekają na nich warsztaty, konferencje oraz wakacyjne praktyki i staże u partnerów Fundacji.

„W Polsce nie brakuje młodych ludzi o wyjątkowym potencjale i gotowości do działania. Chcemy nie tylko pomóc im dostać się na najlepsze uczelnie świata, ale też kształcić liderów, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają dla rozwoju kraju” - powiedziała Zuzanna Buszman, Przewodnicząca Rady Fundacji Our Future Foundation.

Podczas wieczoru po raz kolejny wręczono nagrodę specjalną „Przyjaciela Młodzieży” - wyróżnienie dla osób szczególnie wspierających rozwój młodych talentów. W tej edycji otrzymał je Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W laudacji wygłoszonej przez fundatora Fundacji, Michała Maurycego Mazura, podkreślono, że przez trzy lata Pan Prezes Kuśpik otwierał przed podopiecznymi OFF drzwi, których sami nie potrafiliby otworzyć. „Dla młodego człowieka możliwość wejścia do takiego świata bywa iskrą, która wyznacza kierunek na całe życie. To demokratyzacja dostępu do wiedzy w najczystszej postaci” - mówił ze sceny Michał Mazur.

Wręczono również stypendium na studia w Akademii Leona Koźmińskiego, która od lat jest jedną z najwyżej ocenianych uczelni biznesowych w Europie Środkowej i wieloletnim partnerem Fundacji. W tym roku otrzymała je Katarzyna Zawiła, 19-letnia starachowiczanka, wybrana spośród ponad stu zgłoszeń, finalistka LI Olimpiady Geograficznej, a przy tym wokalistka z międzynarodowym doświadczeniem scenicznym.

„Wspólnie z Our Future Foundation poszukujemy młodych ludzi, którzy wyróżniają się pasją do nauki, ambicją i gotowością do zmieniania świata na lepsze. W Akademii Leona Koźmińskiego wierzymy, że wspieranie takich talentów to nie tylko inwestycja w rozwój pojedynczego człowieka, lecz także inwestycja w przyszłość Polski. Dlatego rozwijamy programy stypendialne, które pomagają wybitnym młodym osobom realizować ich edukacyjne i zawodowe aspiracje” - powiedział prof. dr hab. Bartłomiej Nowak, Prorektor ds. Infrastruktury i Administracji oraz Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

W gali licznie uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, nauki i biznesu. Wśród gości honorowych były senator dr Agnieszka Gorgoń-Komor oraz Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyplomy laureatom wręczali ministrowie z kluczowych resortów, w tym Stefan Krajewski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), prof. Marek Gzik (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Katarzyna Lubnauer oraz Henryk Kiepura (Sekretarze Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), Jakub Stefaniak (Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Katarzyna Kęcka (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), dr Rafał Rosiński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Stanisław Wziątek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej), dr Konrad Wojnarowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii), dr Arkadiusz Myrcha (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości) oraz dr Jarosław Neneman (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów), a także Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski.

Patronat honorowy nad VII Galą Stypendialną OFF objęło trzynaście resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Aktywów Państwowych, Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Sprawiedliwości, Energii, Klimatu i Środowiska, Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Funduszy i Polityki Regionalnej, Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami Strategicznymi wydarzenia byli: bp w Polsce, Veolia, Akademia Leona Koźmińskiego, ORLEN i Totalizator Sportowy. Partnerami Gali byli: Unimot, Polskie Linie Lotnicze LOT, Unibep, Eques Investments TFI, CERES Dom Inwestycyjny, Soonly Finance, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Abbott oraz Novo Nordisk.

Galę zamknął recital chopinowski w wykonaniu pianistki Kamili Sacharzewskiej - absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

O Fundacji

Our Future Foundation (OFF) to polska fundacja edukacyjna skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów czołowych zagranicznych uczelni. Działania OFF opierają się m.in. na programach mentoringowych, tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji oraz pomocy w stawianiu pierwszych kroków karierowych. Od 2019 roku Fundacja pomogła setkom podopiecznych w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford czy Yale. OFF zrzesza społeczność ambitnych młodych Polaków w ramach największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów i studentów.

Patronami medialnymi wydarzenia byli „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”