Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

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Ponad 5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy ma trafić do polskich szkół na zakup sprzętu wspierającego wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji. O planowanych inwestycjach oraz wyzwaniach związanych z wdrażaniem AI rozmawiano podczas środowej inauguracji wydarzenia „Sztuczna inteligencja w edukacji: inwestycje i perspektywy”.

Przedstawiciele rządu podkreślali, że rozwój nowoczesnej infrastruktury powinien iść w parze z przygotowaniem uczniów i nauczycieli do świadomego oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Wielomiliardowa inwestycja w szkolny sprzęt

Do szkół trafi ponad 5 mld zł z odblokowanych środków KPO przeznaczonych na zakup wyposażenia umożliwiającego wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Resort cyfryzacji ocenia, że planowane przedsięwzięcie będzie należało do największych tego typu projektów w Europie. Zaznacza jednak, że inwestycje w sprzęt powinny iść w parze z edukacją dotyczącą bezpiecznego i świadomego wykorzystywania sztucznej inteligencji.

AI jako narzędzie, nie zastępstwo człowieka

Podczas konferencji premier Donald Tusk zwracał uwagę na konieczność rozwijania umiejętności samodzielnego i krytycznego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. Wskazywał, że nowoczesne rozwiązania mogą wspierać użytkowników, ale jednocześnie stwarzają ryzyko manipulacji informacją i emocjami.

Zdaniem premiera szczególnie ważne jest zachowanie niezależności w ocenie treści generowanych przez AI oraz rozwijanie kompetencji pozwalających świadomie wykorzystywać możliwości nowych technologii.

Edukacja ma przygotować do zmian

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała z kolei, że szkoły muszą przygotować się do zmian nie tylko pod względem wyposażenia technicznego, lecz także organizacyjnie i mentalnie.

Jak zaznaczyła, zadaniem systemu edukacji nie jest wyłącznie przekazywanie specjalistycznych umiejętności związanych z obsługą sztucznej inteligencji w konkretnych zawodach. Równie ważne jest rozwijanie kompetencji pozwalających uczniom świadomie korzystać z tych narzędzi i zachować samodzielność myślenia.

Krytyczne myślenie pozostanie priorytetem

Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej w erze sztucznej inteligencji szkoła nadal będzie kładła nacisk na rozwijanie krytycznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności analizowania informacji.

Przedstawiciele resortu wskazali również, że jednym z najważniejszych priorytetów pozostanie bezpieczeństwo – zarówno w zakresie ochrony danych i informacji, jak i bezpiecznego funkcjonowania uczniów oraz nauczycieli w cyfrowym środowisku. Planowane inwestycje mają stanowić element szerszego procesu przygotowywania polskiej edukacji do wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji.