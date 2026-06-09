Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama Reklama

Od 6 czerwca 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Zmiany mają jeden główny cel – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników kolonii, obozów i innych form zorganizowanego wypoczynku oraz lepsze przygotowanie kadry opiekującej się młodymi ludźmi.

Najważniejsze nowości dotyczą zasad korzystania z kąpielisk, organizacji kursów dla kierowników i wychowawców oraz rozszerzenia informacji zawartych w kartach kwalifikacyjnych uczestników.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Dziecko na koloniach, a rodzic pod telefonem Jeśli dziecko będzie miało oznaki infekcji, opiekunowie będą musieli je odebrać z wypoczynku w ciągu 12 godzin. O powrocie do domu zadecyduje lekarz.

Bezpieczniej nad wodą podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Szczególną uwagę ustawodawca poświęcił bezpieczeństwu podczas kąpieli, które od lat pozostaje jednym z największych wyzwań podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z nowymi przepisami kierownik wypoczynku będzie musiał dopilnować, aby uczestnicy korzystali z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania określonych w regulaminie. Jeśli takich godzin nie wyznaczono, kąpiel będzie mogła odbywać się jedynie w ciągu dnia.

Dodatkowe obowiązki spoczywają także na wychowawcach. Będą oni zobowiązani do zapoznania uczestników z regulaminem korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego oraz poinformowania ich o godzinach, w których kąpiel jest dozwolona. W praktyce ma to ograniczyć ryzyko samowolnego korzystania z akwenów poza czasem zapewniającym odpowiedni nadzór.

Nowoczesne szkolenia dla kadry kierowników i wychowawców

Zmiany obejmują również sposób prowadzenia kursów przygotowujących kierowników i wychowawców wypoczynku.

Po raz pierwszy przepisy dopuszczają możliwość realizacji części teoretycznej w formule online. Wykłady będą mogły odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających kontakt w czasie rzeczywistym, umożliwiający uczestnikom aktywny udział i zadawanie pytań.

Jednocześnie ustawodawca pozostawił obowiązek prowadzenia zajęć praktycznych wyłącznie w formie stacjonarnej. Oznacza to, że elementy wymagające ćwiczeń i bezpośredniego kontaktu nadal będą odbywały się tradycyjnie.

Karta uczestnika kolonii z większą liczbą ważnych informacji

Istotną zmianą jest także nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Dokument ma dostarczyć organizatorom bardziej szczegółowych informacji, które pozwolą lepiej dostosować warunki pobytu do indywidualnych potrzeb dziecka.

Rodzice lub opiekunowie będą mogli przekazać dane dotyczące stanu zdrowia uczestnika, stosowanej diety, alergii, chorób przewlekłych czy przyjmowanych leków. W karcie znajdzie się również miejsce na informacje o innych istotnych potrzebach, takich jak trudności w funkcjonowaniu w grupie lub różnego rodzaju lęki.

Jak podkreślają autorzy zmian, wskazane we wzorze przykłady mają charakter otwarty i służą przede wszystkim ułatwieniu organizatorom zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków opieki.

Przepisy przejściowe dla tegorocznych wyjazdów wakacyjnych

Rozporządzenie przewiduje również rozwiązanie dla organizatorów letniego wypoczynku w 2026 roku. Karty kwalifikacyjne przekazane przed wejściem w życie nowych przepisów zachowują ważność, dzięki czemu nie ma konieczności ich ponownego wypełniania.

Odpowiedź na rosnące oczekiwania

Nowelizacja przepisów jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia standardów bezpieczeństwa podczas zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wprowadzenie bardziej precyzyjnych zasad korzystania z kąpielisk, możliwość prowadzenia części szkoleń w formule online oraz rozszerzenie zakresu informacji o uczestnikach mają ułatwić organizatorom skuteczne reagowanie na potrzeby dzieci i minimalizowanie potencjalnych zagrożeń.

Przed rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym nowe regulacje mają zapewnić rodzicom większy spokój, a organizatorom – czytelniejsze zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im uczestników.