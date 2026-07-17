Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe regulacje z 2016 r. i wprowadzą szereg rygorystycznych wymogów, którym muszą sprostać stołówki w szkołach i przedszkolach. Celem zmian jest walka z nadwagą i promowanie zdrowszych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. 

Co zmieni się w szkolnych stołówkach od 1 września 2026?

Rozporządzenie wprowadza bardzo konkretne wytyczne dotyczące komponowania posiłków. Zgodnie z nowymi zasadami, każda porcja obiadowa musi być zbilansowana zgodnie z aktualnymi normami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Kluczowe wymogi dla stołówek:

  • Zbilansowane posiłki – posiłki muszą być komponowane z wykorzystaniem produktów zbożowych lub ziemniaków; warzyw lub owoców; mleka, produktów mlecznych lub napojów roślinnych; mięsa, ryb, jaj, orzechy lub nasiona roślin strączkowych, inne nasiona lub tłuszcze
  • Naturalne składniki - zakaz stosowania gotowych koncentratów spożywczych (z wyłączeniem tych wykonanych w całości z naturalnych produktów). Zupy, sosy i potrawy muszą być przygotowywane od podstaw
  • Ograniczenie potraw smażonych - w tygodniu uczniowie mogą otrzymać maksymalnie dwie porcje potraw smażonych, przy czym do obróbki cieplnej dopuszczalny jest wyłącznie rafinowany olej rzepakowy lub oliwa z oliwek
  • Zdrowe zupy - co najmniej dwa razy w tygodniu zupy muszą być przygotowywane na wywarach warzywnych.

Czytaj więcej

MEN likwiduje domy wczasów dziecięcych w całej Polsce. „Kompletne zaskoczenie"
Rodzice i uczniowie
MEN likwiduje domy wczasów dziecięcych w całej Polsce. „Kompletne zaskoczenie"

Jakie produkty muszą znaleźć się w szkolnym menu?

Ponadto zarówno w przypadku żywienia całodziennego, jak samych obiadów szkolnych, dzieciom powinny być podawane:

  • porcja ryby – co najmniej raz w tygodniu
  • rośliny strączkowe - co najmniej raz w tygodniu potrawa przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych
  • mięso - co najmniej dwa razy w tygodniu porcja mięsa, przygotowana ze świeżego mięsa
  • warzywa lub owoce w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż udział owoców

Menu musi także uwzględniać alternatywną potrawę roślinną dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych, w szczególności na bazie nasion roślin strączkowych.

Czytaj więcej

Kończy się szkoła jaką znamy. Od września początek wielkich zmian
Edukacja i wychowanie
Kończy się szkoła jaką znamy. Od września początek wielkich zmian

Nowe przepisy obejmą również sklepiki szkolne

Zmiany dotkną także asortymentu sprzedawanego uczniom. Rozporządzenie ściśle określa listę dopuszczonych produktów. Na półkach znajdą się m.in.:

  • pieczywo, w tym bezglutenowe
  • kanapki, sałatki i surówki
  • świeże owoce i warzywa
  • suszone warzywa i owoce bez dodatku cukrów i substancji słodzących
  • soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne
  • produkty mleczne (np. jogurty, kefiry, sery) o ograniczonej zawartości cukru (do 10 g na 100 g produktu) i tłuszczu (do 10 g na 100 g produktu).
  • gorzka czekolada (min. 70% kakao) oraz bezcukrowe gumy do żucia
  • woda mineralna oraz napoje przygotowywane na miejscu z zawartością cukru nie przekraczającą 5 g w 250 ml i inne napoje bez dodatku cukrów