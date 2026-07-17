Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe regulacje z 2016 r. i wprowadzą szereg rygorystycznych wymogów, którym muszą sprostać stołówki w szkołach i przedszkolach. Celem zmian jest walka z nadwagą i promowanie zdrowszych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

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Co zmieni się w szkolnych stołówkach od 1 września 2026?

Rozporządzenie wprowadza bardzo konkretne wytyczne dotyczące komponowania posiłków. Zgodnie z nowymi zasadami, każda porcja obiadowa musi być zbilansowana zgodnie z aktualnymi normami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Kluczowe wymogi dla stołówek:

Zbilansowane posiłki – posiłki muszą być komponowane z wykorzystaniem produktów zbożowych lub ziemniaków; warzyw lub owoców; mleka, produktów mlecznych lub napojów roślinnych; mięsa, ryb, jaj, orzechy lub nasiona roślin strączkowych, inne nasiona lub tłuszcze

Naturalne składniki - zakaz stosowania gotowych koncentratów spożywczych (z wyłączeniem tych wykonanych w całości z naturalnych produktów). Zupy, sosy i potrawy muszą być przygotowywane od podstaw

Ograniczenie potraw smażonych - w tygodniu uczniowie mogą otrzymać maksymalnie dwie porcje potraw smażonych, przy czym do obróbki cieplnej dopuszczalny jest wyłącznie rafinowany olej rzepakowy lub oliwa z oliwek

Zdrowe zupy - co najmniej dwa razy w tygodniu zupy muszą być przygotowywane na wywarach warzywnych.

Jakie produkty muszą znaleźć się w szkolnym menu?

Ponadto zarówno w przypadku żywienia całodziennego, jak samych obiadów szkolnych, dzieciom powinny być podawane:

porcja ryby – co najmniej raz w tygodniu

rośliny strączkowe - co najmniej raz w tygodniu potrawa przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych

mięso - co najmniej dwa razy w tygodniu porcja mięsa, przygotowana ze świeżego mięsa

warzywa lub owoce w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż udział owoców

Menu musi także uwzględniać alternatywną potrawę roślinną dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych, w szczególności na bazie nasion roślin strączkowych.

Nowe przepisy obejmą również sklepiki szkolne

Zmiany dotkną także asortymentu sprzedawanego uczniom. Rozporządzenie ściśle określa listę dopuszczonych produktów. Na półkach znajdą się m.in.: