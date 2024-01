Prof. Konopczyński: popieram likwidację egzaminu ósmoklasisty

To jak w takiej sytuacji przeprowadzać rekrutację do szkół średnich, zwłaszcza tych obleganych?

Po pierwsze należałoby zlikwidować rankingi szkół, bo to one powodują, że jedne placówki są bardziej oblegane a inne mniej. Poza tym można by na przykład przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne podczas których nauczyciele mogliby się zorientować, czy dziecko pasuje do danej placówki, poznać jego zainteresowania i pasje. Jeśli byłaby to szkoła stawiająca nacisk np. na przedmioty humanistyczne, a dziecko przejawiałoby zdolności w kierunku nauk ścisłych, to rolą nauczyciela przeprowadzającego rozmowę byłoby zasugerowanie dziecku i rodzicom, by raczej wybrało inna placówkę.

Każda szkoła chętnie będzie wybierała uczniów najlepiej uczących się, najinteligentniejszych albo po prostu takich, którzy świetnie wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych. Albo dzieci znajomych.

To prawda, dlatego opracowując nowy system rekrutacji powinno się to także wziąć pod uwagę. Oczywiście nie można godzić się na mechanizmy dyskryminujące dzieci. Tym bardziej, ze dzieci rozwijają się w różnym tempie i różnica w tym, jakie jest dziecko w ósmej klasie, a jakie w pierwszej klasie szkoły średniej, potrafi być kolosalna.

OSKKO mówi także o zmianach w systemie kształcenia nauczycieli. Chodzi o to, by przechodzili test kwalifikacyjny do zawodu i żeby w czasie studiów stawiano większy nacisk na przygotowanie do wychowania dziecka.

To ważne, bo dziś nauczyciele nie są wychowawcami a opiekunami klasy. Od dawna powtarzam, że nauczyciel nie może być tylko dydaktykiem. Nauczyciel powinien być przede wszystkim pedagogiem i zwracać uwagę na to, jak rozwija się dziecko. Myślę także, że nadszedł czas rozważenia uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli nie w zakresie przedmiotu tzw. nauczycieli przedmiotu ( np. nauczyciela fizyki, chemii czy języka polskiego) ale w zakresie dziedziny (np. dziedzina nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych), szczególnie do szkół podstawowych, gdzie nie tylko w klasach 1-3 powinno być nauczanie zintegrowane ale również w klasach 3-8.