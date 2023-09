Akcja Inspiracja – profesorowie, biznesmeni i sportowcy będą aktywizować młodzież

Projekt organizowany jest w Polsce przez fundację Our Future Foundation. Ma on zainspirować młodych ludzi do aktywnej działalności społecznej i wyboru ścieżki kariery zbieżnej z ich pasjami i marzeniami. Do tej pory w Akcji Inspiracja uczestniczyło ponad 5000 uczniów.

We wrześniu i październiku, oprócz Lublina program trafi do Warszawy, Gdańska, Łodzi i Zabrza. Podczas spotkań uczniowie będą rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o sposobie obierania własnej ścieżki kariery, rozwijaniu pasji, ale także wpływie sztucznej inteligencji na społeczeństwo, postępującej cyfryzacji czy roli nauk humanistycznych w zmieniającym się świecie. Zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami radami dotyczącymi wyboru przyszłej ścieżki zawodowej oraz wskażą obszary, które, ich zdaniem, będą najszybciej rozwijać się w najbliższych latach. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących skutecznych metod nauki, które mają pomóc młodzieży w osiąganiu jak najlepszych wyników edukacyjnych.

- Akcja Inspiracja ma stanowić miejsce dyskusji z młodzieżą i angażowania jej w debaty dotyczące problemów, z którymi mierzy się świat. Młodzi muszą mieć świadomość, że już wkrótce to oni będą musieli wziąć odpowiedzialność za adaptację społeczeństwa do zmian spowodowanych globalnym ociepleniem czy rewolucją technologiczną. Spotkania mają też pokazać im jak dużo można osiągnąć już teraz angażując się w działalność społeczną czy tworząc własne projekty biznesowe. Mamy nadzieję, że wydarzenia będą inspirujące dla wielu młodych, którzy zrozumieją, że kluczem do ich przyszłości jest aktywność pozaszkolna i podążanie za marzeniami – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

W wydarzeniach wezmą udział m.in. prof. Jan Miodek (językoznawca), Michał Dżoga (Intel), Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK), Tomasz Kammel (prezenter telewizyjny), Kinga Baranowska (himalaistka), dr Bianka Siwińska (Fundacja Perspektywy), Marek Zmysłowski (przedsiębiorca, inwestor) oraz prof. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego).

Podczas programu, partner Akcji Inspiracji – Samsung zaprezentuje III edycję globalnego konkursu Solve for Tommorow skierowanego do uczniów liceów. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków.