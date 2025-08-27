Aktualizacja: 27.08.2025 17:13 Publikacja: 27.08.2025 09:48
Tak dzieci korzystają ze smartfonów w szkole
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
We Włoszech trwają intensywne przygotowania do wprowadzenia całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach średnich. Regulacja, która zacznie obowiązywać wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026, ma całkowicie zmienić codzienność uczniów liceów i techników.
Czytaj więcej
Włochy rozszerzają obowiązujący w podstawówkach i gimnazjach zakaz korzystania przez uczniów ze s...
Decyzję podjęto 16 czerwca, kiedy minister edukacji Giuseppe Valditara wydał specjalny okólnik nr 3392. Dokument zakazuje korzystania ze smartfonów nie tylko podczas lekcji, lecz także w czasie przerw. Jak podkreśla szef resortu, chodzi o stworzenie warunków sprzyjających koncentracji i poprawie jakości nauczania.
– Nie przynosi się telefonu do szkoły. Szkoły świetnie sobie z tym radzą – zaznaczył Valditara w rozmowie z mediami.
Minister powołał się na liczne raporty międzynarodowe, m.in. OECD i Światowej Organizacji Zdrowia, które wskazują, że nadmierne używanie smartfonów przez młodzież sprzyja rozproszeniu uwagi, zaburzeniom snu i pogorszeniu relacji społecznych. Według Valditary wprowadzenie zakazu jest „niezbędnym krokiem”.
Zakaz nie będzie absolutny. Uczniowie objęci indywidualnymi planami edukacyjnymi – np. z powodu niepełnosprawności czy specyficznych trudności w nauce – nadal będą mogli korzystać z telefonu, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny. Wyjątkiem są również niektóre klasy techniczne, np. informatyczne, gdzie smartfon może stanowić narzędzie pracy.
Choć decyzja zapadła na szczeblu ministerialnym, to szkoły same muszą opracować szczegółowe procedury. W liceach i technikach powstają już szafki na kluczyk, specjalne etui na telefony, a także punkty depozytowe. Każda placówka będzie musiała zmodyfikować swój statut oraz tzw. pakt edukacyjny, określając jasne sankcje dla uczniów, którzy złamią zakaz.
Czytaj więcej
Zwolennicy projektu wskazują, że ograniczenie używania smartfonów może pozytywnie wpłynąć na konc...
– Nowe przepisy nie są przeciwko młodzieży, lecz dla niej. Chcemy przywrócić szkolnym korytarzom życie i rozmowę, a nie nieustanne scrollowanie ekranów – tłumaczą włoscy pedagodzy cytowani przez dziennik „La Repubblica”.
Reforma ma jednak wymiar szerszy niż tylko zakaz. Władze zapowiadają programy edukacyjne dotyczące odpowiedzialnego korzystania z technologii, a także przeciwdziałania dezinformacji, cyberprzemocy i ryzykom związanym ze sztuczną inteligencją. Celem jest, by uczniowie umieli korzystać z nowych narzędzi w sposób świadomy, a nie uzależniający.
Rok szkolny 2025/2026 we Włoszech będzie więc wyjątkowy – uczniowie wrócą do klas bez telefonów, a nauczyciele zyskają nowe narzędzie w walce o uwagę młodzieży. Decyzja wywołuje jednak mieszane reakcje: część rodziców popiera zakaz, inni obawiają się, że utrudni im kontakt z dziećmi. Jedno jest pewne – włoskie szkoły czeka poważna zmiana, a Włochy dołączą do grona państw, które zdecydowały się na twardą politykę wobec smartfonów w edukacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
We Włoszech trwają intensywne przygotowania do wprowadzenia całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach średnich. Regulacja, która zacznie obowiązywać wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026, ma całkowicie zmienić codzienność uczniów liceów i techników.
Zniesienie VAT ma być impulsem dla rynku wydawniczego i bibliotek. Celem jest nie tylko obniżenie cen książek pa...
Zapowiedź drastycznej podwyżki podatku VAT na książki spotkała się z ostrymi reakcjami rynku wydawniczego na Sło...
Rząd Szwecji ogłosił stan kryzysu czytelniczego, z którym chce walczyć poprzez powrót do tradycyjnych podręcznik...
Brak wsparcia instytucji państwa prowadzi do narastania kryzysu związanego z umiejętnościami czytania i pisania...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Powstała pierwsza podziemna szkoła dla dzieci mieszkających na terenach bombardowanych przez Rosjan. Uczyć się w...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas