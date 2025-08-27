Zakaz smartfonów w szkołach we Włoszech. Badania i obawy

Minister powołał się na liczne raporty międzynarodowe, m.in. OECD i Światowej Organizacji Zdrowia, które wskazują, że nadmierne używanie smartfonów przez młodzież sprzyja rozproszeniu uwagi, zaburzeniom snu i pogorszeniu relacji społecznych. Według Valditary wprowadzenie zakazu jest „niezbędnym krokiem”.

Wyjątki i odstępstwa od włoskiego zakazu smartfonów w szkołach

Zakaz nie będzie absolutny. Uczniowie objęci indywidualnymi planami edukacyjnymi – np. z powodu niepełnosprawności czy specyficznych trudności w nauce – nadal będą mogli korzystać z telefonu, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny. Wyjątkiem są również niektóre klasy techniczne, np. informatyczne, gdzie smartfon może stanowić narzędzie pracy.

Zakaz smartfonów. Organizacja w praktyce

Choć decyzja zapadła na szczeblu ministerialnym, to szkoły same muszą opracować szczegółowe procedury. W liceach i technikach powstają już szafki na kluczyk, specjalne etui na telefony, a także punkty depozytowe. Każda placówka będzie musiała zmodyfikować swój statut oraz tzw. pakt edukacyjny, określając jasne sankcje dla uczniów, którzy złamią zakaz.

– Nowe przepisy nie są przeciwko młodzieży, lecz dla niej. Chcemy przywrócić szkolnym korytarzom życie i rozmowę, a nie nieustanne scrollowanie ekranów – tłumaczą włoscy pedagodzy cytowani przez dziennik „La Repubblica”.

Edukacja cyfrowa zamiast scrollowania

Reforma ma jednak wymiar szerszy niż tylko zakaz. Władze zapowiadają programy edukacyjne dotyczące odpowiedzialnego korzystania z technologii, a także przeciwdziałania dezinformacji, cyberprzemocy i ryzykom związanym ze sztuczną inteligencją. Celem jest, by uczniowie umieli korzystać z nowych narzędzi w sposób świadomy, a nie uzależniający.