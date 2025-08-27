Reklama

Choć decyzja zapadła na szczeblu ministerialnym, to szkoły same muszą opracować szczegółowe procedury. W liceach i technikach powstają już szafki na kluczyk, specjalne etui na telefony, a także punkty depozytowe.

Publikacja: 27.08.2025 09:48

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

We Włoszech trwają intensywne przygotowania do wprowadzenia całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach średnich. Regulacja, która zacznie obowiązywać wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026, ma całkowicie zmienić codzienność uczniów liceów i techników.

Decyzję podjęto 16 czerwca, kiedy minister edukacji Giuseppe Valditara wydał specjalny okólnik nr 3392. Dokument zakazuje korzystania ze smartfonów nie tylko podczas lekcji, lecz także w czasie przerw. Jak podkreśla szef resortu, chodzi o stworzenie warunków sprzyjających koncentracji i poprawie jakości nauczania.

– Nie przynosi się telefonu do szkoły. Szkoły świetnie sobie z tym radzą – zaznaczył Valditara w rozmowie z mediami.

Zakaz smartfonów w szkołach we Włoszech. Badania i obawy

Minister powołał się na liczne raporty międzynarodowe, m.in. OECD i Światowej Organizacji Zdrowia, które wskazują, że nadmierne używanie smartfonów przez młodzież sprzyja rozproszeniu uwagi, zaburzeniom snu i pogorszeniu relacji społecznych. Według Valditary wprowadzenie zakazu jest „niezbędnym krokiem”.

Wyjątki i odstępstwa od włoskiego zakazu smartfonów w szkołach

Zakaz nie będzie absolutny. Uczniowie objęci indywidualnymi planami edukacyjnymi – np. z powodu niepełnosprawności czy specyficznych trudności w nauce – nadal będą mogli korzystać z telefonu, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny. Wyjątkiem są również niektóre klasy techniczne, np. informatyczne, gdzie smartfon może stanowić narzędzie pracy.

Zakaz smartfonów. Organizacja w praktyce

Choć decyzja zapadła na szczeblu ministerialnym, to szkoły same muszą opracować szczegółowe procedury. W liceach i technikach powstają już szafki na kluczyk, specjalne etui na telefony, a także punkty depozytowe. Każda placówka będzie musiała zmodyfikować swój statut oraz tzw. pakt edukacyjny, określając jasne sankcje dla uczniów, którzy złamią zakaz.

– Nowe przepisy nie są przeciwko młodzieży, lecz dla niej. Chcemy przywrócić szkolnym korytarzom życie i rozmowę, a nie nieustanne scrollowanie ekranów – tłumaczą włoscy pedagodzy cytowani przez dziennik „La Repubblica”.

Edukacja cyfrowa zamiast scrollowania

Reforma ma jednak wymiar szerszy niż tylko zakaz. Władze zapowiadają programy edukacyjne dotyczące odpowiedzialnego korzystania z technologii, a także przeciwdziałania dezinformacji, cyberprzemocy i ryzykom związanym ze sztuczną inteligencją. Celem jest, by uczniowie umieli korzystać z nowych narzędzi w sposób świadomy, a nie uzależniający.

Włoskie szkoły: nowy rok, nowe zasady

Rok szkolny 2025/2026 we Włoszech będzie więc wyjątkowy – uczniowie wrócą do klas bez telefonów, a nauczyciele zyskają nowe narzędzie w walce o uwagę młodzieży. Decyzja wywołuje jednak mieszane reakcje: część rodziców popiera zakaz, inni obawiają się, że utrudni im kontakt z dziećmi. Jedno jest pewne – włoskie szkoły czeka poważna zmiana, a Włochy dołączą do grona państw, które zdecydowały się na twardą politykę wobec smartfonów w edukacji.

Źródło: rp.pl

We Włoszech trwają intensywne przygotowania do wprowadzenia całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach średnich. Regulacja, która zacznie obowiązywać wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026, ma całkowicie zmienić codzienność uczniów liceów i techników.

