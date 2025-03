Jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia wezwania nie uzyskają wypłaty, mają dwie możliwości wyegzekwowania wynagrodzenia. W pierwszej kolejności powinni poinformować o tym prezesa oddziału ZNP, który następnie zwróci się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta z kolei jest uprawniona do wydania dyrektorowi nakazu wypłaty wynagrodzenia. Drugą możliwością jest złożenie pozwu do sądu pracy.

Nauczyciele mogą skorzystać z pomocy prawnej, m.in. przy sporządzeniu pozwów. W poszczególnych okręgach ZNP porad udzielają prawnicy specjalizujący się w prawie pracy i prawie oświatowym. Kontakt do nich można znaleźć na stronie związku.

Prawo nauczyciela do odpoczynku

ZNP przypomina, że nauczycielom przysługuje również prawo do odpoczynku. Zgodnie z Kodeksem pracy pedagodzy powinni mieć zapewnionych co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, a także co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Jeżeli dyrekcja szkoły nie przestrzega tych przepisów, nauczyciele również mogą dochodzić swoich praw. Podobnie jak w przypadku godzin nadliczbowych, mogą poinformować o tym fakcie prezesa oddziału ZNP lub prawnika.

ZNP powołuje się przy tym na wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 20.12.2012 r. (V Pa 203/12), zgodnie z którym szkoła, która nie zapewnia nauczycielowi wymaganego prawem odpoczynku, powinna zapłacić na jego rzecz zadośćuczynienie.