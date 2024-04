Likwidacja HiT może uderzyć w nauczycieli. ZNP chce powrotu wiedzy o społeczeństwie

Sytuacja jest tym poważniejsza, że w tym roku do szkół średnich trafi tzw. pusty rocznik. Ma to związek z reformą edukacji, gdy posłano do szkół dzieci sześcioletnie. Tylko nieliczne rozpoczęły (z różnych powodów, jak na przykład odroczenie wystawione przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną) naukę w wieku siedmiu lat. Teraz właśnie one trafiają do szkół średnich. Klas będzie więc mniej i, co się z tym wiąże, także mniej pracy. Likwidacja HiT sprawę jeszcze bardziej komplikuje, bo choć nauczycieli co do zasady brakuje, ci od historii i wos nie są w czołówce najbardziej poszukiwanych specjalistów.

Sławomir Broniarz: proponujemy, by do szkół wróciła wiedza o społeczeństwie

ZNP apeluje do MEN, by jeszcze raz przemyślano zmiany. Związek proponuje też rozwiązania przejściowe, jakim jest wprowadzenie tymczasowo do szkół w miejsce HiT-u wiedzy o społeczeństwie. – Chodzi też o uczniów. W drugiej klasie mają oni 35 godzin i dwie lekcje edukacji obywatelskiej zamiast jednej godziny HiT, byłoby dla nich dodatkowym obciążeniem – mówi Broniarz.

Czytaj więcej Polityka Broniarz o zarobkach nauczycieli: Nawet po 30-procentowej podwyżce są niskie Te osiem lat nie rozwiązało żadnych problemów nauczycielskich, a co najwyżej potęgowało kłopoty nauczycieli - mówił w rozmowie z Joanną Ćwiek prezes ZNP, Sławomir Broniarz mówiąc o okresie rządów PiS.

Związkowcy podkreślają, że do nauczania tego przedmiotu nauczyciele są przygotowani, a takie rozwiązanie pozwoliłoby przetrwać ten rok. Bo gdy teraz nauczyciele zostaną zwolnieni, w przyszłym roku szkoły znów będą musiały ich szukać. – Odpowiedzi na nasze pismo jeszcze nie mamy, ale wysłaliśmy je dopiero kilka dni temu – zastrzega Broniarz.

ZNP apeluje też do MEN, żeby decyzję w tej sprawie podjął najpóźniej w maju. Chodzi o to, że do 31 maja trwa tzw. ruch w oświacie. To oznacza, że do tego momentu nauczyciel powinien zostać poinformowany o wymiarze godzin zaplanowanych dla niego na przyszły rok, o ewentualnym zmniejszeniu ich liczby, a także o zwolnieniu z pracy.