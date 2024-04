Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej kieruje do konsultacji publicznych rozporządzenie dotyczące zmian w zakresie nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość. Zgodnie z nim uczniowie, którzy od września rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych, nie będą już mieli tego przedmiotu. Zamiast niego od drugiej klasy będą uczyli się edukacji obywatelskiej.

- Po ostatnich wyborach słychać było głosy młodych, którzy mówili, że nie wiedzą, nie rozumieją, po co są wybory samorządowe – mówiła podczas konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. Dodawała także, że ta niepewność była widoczna podczas niedzielnych wyborów, kiedy do urn poszło zaledwie 38,6 proc. osób między 18 a 29 rokiem życia. W październiku głosowało 68,8 proc. młodych.

Nowacka: edukacja obywatelska będzie nauczana praktycznie

Przedmiot edukacja obywatelska ruszą od września 2025 r. w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Programów nauczania nowego przedmiotu jeszcze nie ma. MEN zapewnia, że będą tam na pewno wiadomości dotyczące konstytucji, funkcjonowania instytucji publicznych, polityki europejskiej oraz zasad działania państwa prawa. – To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by w ich ramach uczniowie odwiedzali instytucje publiczne działające w ich miejscu zamieszkania oraz by były prowadzone debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzi muszą umieć zabierać głos publicznie, a jest z tym ogromny problem – mówiła Nowacka. W programie nowego przedmiotu znajdą się także informacje z historii najnowszej.

MEN nie rekomenduje podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego

HiT jednak nie zniknie ze szkół tak od razu, bo wciąż będą się go uczyli ci, którzy już rozpoczęli naukę tego przedmiotu w tym roku w pierwszej klasie. MEN jednak nie rekomenduje podręcznika przygotowanego przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. Nauczyciele otrzymają materiały i wskazówki, w jaki sposób mają teraz uczyć.