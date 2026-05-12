W drugim dniu egzaminów uczniowie mierzą się z matematyką. Na rozwiązanie zadań zdający będą mieli 125 minut. Egzamin z tego przedmiotu jest obowiązkowy. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 lipca 2026 r. około godziny 8.30.

Reklama Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Start o godz. 9

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z matematyki i zakres materiału zostały określone w „Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2024/2025” opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie arkusza zdający mają 125 minut. Egzamin ósmoklasisty z matematyki ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej dla klas IV–VIII szkoły podstawowej.

Arkusz składa się z 20–21 zadań, w tym około 14–15 zamkniętych i około 5–6 otwartych. Mają one różny stopień trudności i zróżnicowaną formę. Łącznie można uzyskać 30 punktów.

Wśród zadań zamkniętych można spodziewać się zarówno testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i zadań typu prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie. W zadaniach otwartych zdający będą musieli przedstawić nie tylko samo rozwiązanie, ale również prowadzący do niego tok rozumowania i niezbędne wyliczenia. Od tego zależeć będzie liczba punktów.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2026

Zakres materiału na egzaminie ósmoklasisty z matematyki podzielony jest na kilka obszarów. Należą do nich:

liczby i działania - działania na liczbach naturalnych, całkowitych, wymiernych i dziesiętnych, własności działań, kolejność wykonywania działań, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty, potęgi i pierwiastki;

wyrażenia algebraiczne - przekształcanie wyrażeń, obliczanie wartości wyrażeń, rozwiązywanie równań i nierówności, proporcje;

geometria – własności figur płaskich (trójkątów, czworokątów, okręgów) - obwody i pola, stosowanie twierdzenie Pitagorasa; figury przestrzenne – podstawowa wiedza o graniastosłupach i ostrosłupach, w tym obliczanie ich objętości i pól powierzchni; zagadnienia dotyczące symetrii, kątów oraz podobieństwa figur.

funkcje – podstawy analizy funkcji, odczytywanie informacji z wykresów, interpretacja ich własności rozumienie pojęcia funkcji liniowej i proporcjonalności prostej;

statystyka i prawdopodobieństwo – odczytywanie i interpretacja danych statystycznych przedstawionych w tabelach i diagramach, średnia arytmetyczna, mediana, obliczanie prawdopodobieństwa prostych zdarzeń.

Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje próg zdawalności. Uczniowie muszą jednak przystąpić do wszystkich trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego, by móc ukończyć szkołę podstawową. Wyniki stanowią również ważne kryterium w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Rozwiązania na rp.pl

Wiemy, że ósmoklasiści pragną sprawdzić swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzięki kooperacji między „Rzeczpospolitą” a WSiP będzie to możliwe szybko i sprawnie.

Portal rp.pl udostępni we wtorek 12 maja rozwiązania egzaminu z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Wszystkie rozwiązania zostaną opracowane przez doświadczonych specjalistów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to czołowy polski wydawca edukacyjny, dostarczający podręczniki, materiały edukacyjne oraz zasoby multimedialne.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski. Rozwiązania

Egzamin ósmoklasisty 2025 – rozwiązania z matematyki