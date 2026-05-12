Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Jak będzie wyglądał?
W drugim dniu egzaminów uczniowie mierzą się z matematyką. Na rozwiązanie zadań zdający będą mieli 125 minut. Egzamin z tego przedmiotu jest obowiązkowy. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 lipca 2026 r. około godziny 8.30.
Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z matematyki i zakres materiału zostały określone w „Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2024/2025” opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie arkusza zdający mają 125 minut. Egzamin ósmoklasisty z matematyki ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej dla klas IV–VIII szkoły podstawowej.
Arkusz składa się z 20–21 zadań, w tym około 14–15 zamkniętych i około 5–6 otwartych. Mają one różny stopień trudności i zróżnicowaną formę. Łącznie można uzyskać 30 punktów.
Wśród zadań zamkniętych można spodziewać się zarówno testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i zadań typu prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie. W zadaniach otwartych zdający będą musieli przedstawić nie tylko samo rozwiązanie, ale również prowadzący do niego tok rozumowania i niezbędne wyliczenia. Od tego zależeć będzie liczba punktów.
Zakres materiału na egzaminie ósmoklasisty z matematyki podzielony jest na kilka obszarów. Należą do nich:
Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje próg zdawalności. Uczniowie muszą jednak przystąpić do wszystkich trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego, by móc ukończyć szkołę podstawową. Wyniki stanowią również ważne kryterium w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Wiemy, że ósmoklasiści pragną sprawdzić swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzięki kooperacji między „Rzeczpospolitą” a WSiP będzie to możliwe szybko i sprawnie.
Portal rp.pl udostępni we wtorek 12 maja rozwiązania egzaminu z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Wszystkie rozwiązania zostaną opracowane przez doświadczonych specjalistów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
