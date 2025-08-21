Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Dania jako jedyny kraj Unii Europejskiej nakładała dotąd najwyższą, 25-procentową stawkę VAT na książki. Teraz rząd w Kopenhadze chce to zmienić. Minister kultury Jakob Engel-Schmidt ogłosił plan całkowitego zniesienia podatku, aby powstrzymać spadek poziomu czytelnictwa i ułatwić obywatelom dostęp do literatury.

Zerowy VAT na książki. Dania wspiera czytelnictwo

Pomysł pojawił się w momencie, gdy sytuacja staje się coraz bardziej alarmująca. Z najnowszych badań OECD PISA wynika, że aż 24 procent duńskich piętnastolatków nie posiada podstawowych umiejętności czytania. To wzrost o cztery punkty procentowe w ciągu dekady. Eksperci ostrzegają, że jeśli trend się utrzyma, może to mieć poważne konsekwencje dla całego systemu edukacji, a w dłuższej perspektywie – także dla gospodarki.

Zniesienie VAT ma być impulsem dla rynku wydawniczego i bibliotek. Celem jest nie tylko obniżenie cen książek papierowych i cyfrowych, ale także ożywienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rząd planuje dodatkowo zacieśnić współpracę szkół z bibliotekami, aby młodzi Duńczycy mieli łatwiejszy dostęp do literatury.