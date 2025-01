Kryzys czytelniczy w Szwecji. Rząd wytacza walkę analfabetyzmowi funkcjonalnemu

Minister szkolnictwa Lotta Edholm, która jeszcze dziesięć lat temu, zasiadając we władzach miejskich Sztokholmu, wprowadzała do szkół laptopy, dziś będąc w rządzie wycofuje urządzenia cyfrowe, obwiniając technologię o przyczynienie się do obniżenia poziomu nauczania. Zapowiedziała powrót do ołówków, papieru i tradycyjnych podręczników.

– Musimy skoncentrować się na nauce podstawowych umiejętności – podkreśliła Edholm.

A od 1 lipca 2025 roku mają wejść w życie przepisy gwarantujące uczniom dostęp do szkolnej biblioteki z personelem.

Wyniki badań PISA 2022 ukazały problemy wśród szwedzkich nastolatków

Badanie PISA z 2022 roku pokazało, że w Szwecji problem z czytaniem ma 25 proc. 16-latków.

Z kolei Uniwersytet w Uppsali zaprezentował raport, z którego wynika iż 9 proc. kończących 9-letnią szkołę podstawową nie potrafi czytać ze zrozumieniem, a 15 proc. ma kłopoty z pisaniem. Ze statystyk zebranych przez telewizję SVT wynika, że od 2015 roku część pisemną egzaminu dziewięcioklasisty dotyczącą umiejętności czytania oblało 61 tys. uczniów!