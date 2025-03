VAT na książki: Czesi pokazali, że można

Od 1 stycznia ubiegłego roku rząd czeski obniżył stawkę VAT na książki z 10 proc. do 0 proc. I co prawda sprzedaż nowych książek w Czechach spada już trzeci rok z rzędu, to jednocześnie szybko rośnie sprzedaż e-booków i audiobooków i książek w języku angielskim z gatunku Young Adult. Wydawcy w całym ubiegłym roku wydali o blisko 10 proc. więcej nowych tytułów niż w latach poprzednich, zauważając pozytywny wpływ zerowego VAT-u na rentowność ich przedsiębiorstw.

Będzie zmiana w podatku VAT w Polsce?

Chociaż mamy zgodę Unii Europejskiej z 2022 roku, by obniżyć stawkę VAT na książki i czasopisma, to długo nic się nie działo w tej sprawie. Wręcz odwrotnie – kilkakrotnie odmawiano wprowadzenia takiej ulgi. Jednak pomny swoich obietnic z kampanii wyborczej minister finansów Andrzej Domański podczas WspółKongresu Kultury ogłosił, że zabiega, by zerowy VAT został wprowadzony. Minister ma nadzieję, że odpowiednie regulacje znajdą się w projekcie budżetu państwa na 2026 rok. Rząd ocenia, że koszty 0 VAT na książki dla budżetu wyniosłą około pół mld zł.