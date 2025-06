Hiszpania wprowadza zakaz w 2025 roku. W szkołach podstawowych obowiązuje on bez wyjątków, a w średnich – z ograniczeniami. Rumunia i Łotwa również przyjęły konkretne terminy: odpowiednio wrzesień 2024 i maj 2025. Słowacja zakazuje telefonów od stycznia 2025, Węgry i Grecja – od września 2024. W Austrii całkowity zakaz dla uczniów do 15. roku życia zacznie obowiązywać w maju przyszłego roku.

Włochy, znane z liberalnego podejścia do wychowania, właśnie ogłosiły ostry zwrot. Od roku szkolnego 2025/2026 telefony będą zakazane nie tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, lecz także w liceach i technikach. Minister edukacji Giuseppe Valditara tłumaczy to potrzebą „przywrócenia koncentracji, dyscypliny i szacunku dla nauczyciela”. Użycie urządzeń – nawet do nauki – będzie możliwe tylko za zgodą nauczyciela.

Czy zakaz telefonów komórkowych w szkołach działa? Dane mówią, że tak

Fala zakazów, która przetacza się przez Europę jest odpowiedzią na twarde dane. Coraz więcej badań pokazuje, że ograniczenie dostępu do telefonów komórkowych w szkołach przekłada się na realne, pozytywne zmiany – zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

W Wielkiej Brytanii i Norwegii – dwóch krajach, które jako jedne z pierwszych zdecydowały się na bardziej rygorystyczne podejście do obecności smartfonów w szkołach – odnotowano wyraźną poprawę wyników egzaminów, szczególnie wśród uczniów osiągających wcześniej najsłabsze rezultaty. Ograniczenie rozpraszających bodźców, takich jak powiadomienia czy media społecznościowe, pozwala uczniom skupić się na zadaniach, a nauczycielom – skuteczniej prowadzić zajęcia.

Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa. W norweskich szkołach, które wprowadziły zakaz, liczba wizyt uczniów u specjalistów zdrowia psychicznego spadła o blisko 60 proc. Z kolei liczba przypadków przemocy rówieśniczej – fizycznej i psychicznej – zmniejszyła się aż o 43 proc. Eksperci wiążą to z ograniczeniem dostępu do narzędzi cyberprzemocy, jak również z większym zaangażowaniem uczniów w życie szkolnej społeczności.