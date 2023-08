Brak nauczycieli w szkołach w Niemczech

Psycholog szkolny Klaus Seifried nie postrzega sytuacji w niemieckich placówkach tak dramatycznie. Uważa, że „liczba przypadków przemocy w rzeczywistości nie wzrasta”. Klaus Seifried był psychologiem szkolnym przez 26 lat i jest wiceprzewodniczącym ds. psychologii szkolnej w Stowarzyszeniu Zawodowym Psychologów Niemieckich.

– Dzisiaj ludzie przyglądają się temu (problemowi) uważniej i więcej o tym mówią – mówi DW. Klaus Seifried widzi inny powód eskalacji w szkołach: zmianę pokoleniową wśród kadry nauczycielskiej. – Wielu nauczycieli jest niedoświadczonych i nie wie, jak radzić sobie z konfliktami. A czynniki stresogenne dla nauczycieli stały się większe z powodu braku kadry i godzin zastępstw – tłumaczy psycholog.

Czytaj więcej edukacja Brytyjski rząd stawia na wychowanie fizyczne. Przede wszystkim uczennic Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił dwuletni plan poprawy jakości nauczania i równego dostępu do wychowania fizycznego i sportu w szkołach.

Faktem jest, że w Niemczech – według danych Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury – do 2025 roku będzie brakować około 25 tys. nauczycieli. W ankiecie przeprowadzonej przez VBE 69 procent wszystkich dyrektorów szkół skarży się na rażący niedobór pedagogów. – To jest sedno sprawy. Nauczycieli brakuje wszędzie – wyjaśnia Gerhard Brand, członek zarządu VBE. Jego zdaniem agresja w klasach byłaby mniejsza, gdyby nauczyciele byli w stanie bardziej skupić się na uczniach. Ale nic nie wskazuje na to, by ich przybyło.

Szkoły w Niemczech. Koronawirus przyspieszył pogorszenie sytuacji

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez VBE, w ciągu trzech lat pandemii koronawirusa (2020-2023) sytuacja w szkołach znów się pogorszyła. W tym czasie uczniowie i rodzice byli pod szczególną presją psychiczną. Życie towarzyskie było możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Psycholog szkolny Klaus Seifried zauważa, że w tym okresie „byli oczywiście tacy uczniowie, których nie obowiązywały żadne zasady, i którzy spędzali czas tylko przed telewizorem lub komputerem”. Związkowiec Brand z kolei podsumowuje: „W trakcie pandemii koronawirusa początkowa solidarność przerodziła się w rosnącą agresję”.