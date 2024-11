Brytyjski problem – realna groźba kryzysu analfabetyzmu wśród najmłodszych

Skutki pandemii i ubóstwa

Według danych opublikowanych w raporcie, w Wielkiej Brytanii co roku ponad 100 tysięcy dzieci w wieku pięciu lat nie potrafi czytać, ani pisać na standardowym poziomie. Analizy wykazują, że aż 40% dzieci mających problemy z czytaniem i pisaniem zamieszkuje tereny dotknięte ubóstwem. Autorzy publikacji potwierdzają, że „chociaż praktycznie wszyscy rodzice i opiekunowie chcą jak najlepiej dla swoich dzieci i starają się to zapewnić, rodziny o niższych dochodach napotykają większe bariery w wspieraniu rozwoju swoich dzieci” umiejętności. I nie chodzi tylko o kłopoty finansowe, ale też brak wiary rodziców w swoje umiejętności czytania i pisania, ograniczone zasoby finansowe ograniczające dostępność książek oraz zachowania antyspołeczne osób z otoczenia. Do rosnącego kryzysu przyczyniła się także pandemia, podczas której zamknięto wiele placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym, a rodzice musieli zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z pogodzeniem pracy z wychowaniem oraz wspieraniem nauki swoich dzieci w domu oraz problemami finansowymi.

„Wiemy, że doświadczanie ubóstwa ma ogromny wpływ na wczesną komunikację, umiejętności językowe i umiejętności czytania i pisania u dzieci, a także że będzie to miało konsekwencje dla ich uczenia się, pewności siebie, dobrego samopoczucia i zdolności do rozwoju przez resztę życia” — powiedział dyrektor generalny NLT Jonathan Douglas, komentując wyniki raportu.

Skutki dla gospodarki

PBE dokładnie wyliczyło długoterminowy koszt niewystarczających umiejętności czytania i pisania. To średnio 7800 funtów na dziecko. Obejmuje to stratę 5300 funtów w potencjalnych zarobkach w ciągu całego życia, a także 2500 funtów na dodatkową edukację, korepetycje, i wydatki socjalne. Brak wsparcia dla wczesnego rozwoju języka i komunikacji prowadzi do „kryzysu umiejętności czytania i pisania”, który może kosztować gospodarkę nawet 830 milionów funtów na każdy kolejny rok szkolny.

Konieczne jest więc odpowiednie i pilne wsparcie we wczesnym rozwoju języka i komunikacji dla najbardziej narażonych na analfabetyzm.