Każdy, kto odwiedza muzeum, kieruje się odmiennymi motywacjami, które rzadko mają jednorodny charakter. Dla części odbiorców jest to świadomy wybór wynikający z zainteresowań, dla innych obowiązek wpisany w program edukacyjny lub turystyczny, a jeszcze inni trafiają do takich miejsc przypadkiem, korzystając z okazji wynikającej z obecności w danej przestrzeni. Największą popularnością cieszą się oczywiście instytucje o klasycznym charakterze – muzea historyczne oraz galerie sztuki dawnej – które pozostają komunikatywne nawet dla osób bez przygotowania merytorycznego. Odbiór takich przestrzeni nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ponieważ ich przekaz opiera się na rozpoznawalnych kodach kulturowych, których uczymy się już w czasach szkolnych. Znacznie większe wyzwanie stanowią muzea wyspecjalizowane, szczególnie te związane z naukami ścisłymi. Jeśli nie przyjmują formy interaktywnych centrów nauki, ich narracja bywa mniej intuicyjna i bardziej wymagająca poznawczo. To właśnie w przypadku takich placówek decyzja o odwiedzinach często jest odkładana. I najłatwiej z niej zrezygnować. Jednocześnie przekroczenie tej bariery może prowadzić do doświadczeń najbardziej wartościowych, ponieważ wymaga zmiany perspektywy i zgłębienia obszarów dotąd omijanych.

Opowieść wielowymiarowa

Wejście do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Freta 16 w Warszawie inicjuje kontakt z ekspozycją zaprojektowaną jako proces stopniowego odkrywania znaczeń. Narracja nie narzuca się odbiorcy w sposób bezpośredni, lecz rozwija się wraz z kolejnymi etapami zwiedzania, prowadząc od ogólnego wprowadzenia ku coraz bardziej złożonym kontekstom. Przestrzeń muzealna nie ogranicza się do prezentacji pamiątek czy chronologicznie uporządkowanych faktów biograficznych. Zamiast tego proponuje wielowymiarową opowieść, w której życie prywatne uczonej splata się z jej działalnością naukową.

Ekspozycja zestawia codzienność z realiami pracy laboratoryjnej, pozwalając uchwycić napięcie między tymi dwoma porządkami. W efekcie powstaje narracja dynamiczna, która nie tylko informuje, lecz także rekonstruuje warunki, w jakich powstawały przełomowe odkrycia. Muzeum nie ogranicza się do funkcji archiwalnej, lecz przyjmuje rolę interpretacyjną, porządkując materiał biograficzny w sposób angażujący poznawczo.

Wystawa czasowa „Kim jesteś, Mario?” koncentruje się na wielości ról pełnionych przez Skłodowską-Curie, ukazując ją jako postać funkcjonującą jednocześnie w wielu porządkach: naukowym, rodzinnym, społecznym i obyczajowym. Narracja odwołuje się do Marii jako naukowczyni, córki, żony, matki, studentki czy działaczki społecznej, nie pomijając przy tym mniej oczywistych aspektów jej biografii. Konstrukcja wystawy zakłada otwartość na tematy trudne i niejednoznaczne, które nie są marginalizowane ani łagodzone. Istotną częścią ekspozycji są instrumenty naukowe – probówki, fiolki, aparatura pomiarowa – które nie funkcjonują jako neutralne eksponaty, lecz jako nośniki znaczeń. Ich obecność przywraca materialny wymiar pracy badawczej, ukazując naukę jako proces oparty na doświadczeniu, powtarzalności i ryzyku niepowodzenia. Zamiast prezentować odkrycia jako zamknięte fakty, muzeum akcentuje ich drogę powstawania: eksperymenty, błędy, długotrwały wysiłek i konieczność ciągłego weryfikowania hipotez. Taka perspektywa zmienia sposób odbioru nauki, przesuwając akcent z efektu na proces.

Codzienność noblistki

Znajdują się tu również przedmioty osobiste oraz dokumenty, które wprowadzają do narracji wymiar prywatny i społeczny. Ich obecność podważa utrwalony obraz noblistki jako postaci jednowymiarowej, funkcjonującej wyłącznie w przestrzeni nauki. Zamiast tego ukazują ją jako osobę uczestniczącą w życiu codziennym, utrzymującą relacje, podejmującą decyzje wykraczające poza laboratorium. Wśród eksponatów szczególną uwagę zwraca figurka słonia podarowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera w 1929 r. Przedmiot ten, pozornie marginalny, odsłania szerszy kontekst funkcjonowania Skłodowskiej- Curie w międzynarodowym obiegu elit politycznych i intelektualnych. Symbolizuje nie tylko uznanie, lecz także zdolność do poruszania się w przestrzeniach wykraczających poza świat nauki. Uzupełnieniem tego obrazu są dokumenty potwierdzające aktywność badaczki w pozyskiwaniu wsparcia dla Instytutu Radowego, w tym działania prowadzone w środowisku amerykańskiej Polonii, które wskazują na jej skuteczność organizacyjną i społeczną. Narracja wystawy konsekwentnie unika budowania wizerunku pomnikowego, wprowadzając elementy, które komplikują i problematyzują biografię uczonej. Obok osiągnięć naukowych pojawiają się wątki osobiste i kontrowersyjne, które rozbijają jednolity obraz i przywracają historyczną wielowymiarowość jej postaci. Przywołana zostaje intymna relacja z Paulem Langevinem, fizykiem i współpracownikiem, która stała się przedmiotem publicznego skandalu po ujawnieniu prywatnej korespondencji noblistki przez żonę mężczyzny. Wydarzenie to miało realne konsekwencje społeczne i medialne, wpływając na odbiór Skłodowskiej-Curie w momencie przyznania jej drugiej Nagrody Nobla. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera jej stanowisko oddzielające życie prywatne od pracy naukowej. Wprowadzenie takich wątków zmienia optykę wystawy: zamiast koncentrować się wyłącznie na dokonaniach, kieruje uwagę ku pytaniu o tożsamość i doświadczenie jednostki funkcjonującej w określonych realiach społecznych.

Największą siłę oddziaływania na wystawie mają obiekty związane z prywatnością uczonej, które wprowadzają do narracji wymiar prywatny i materialny. Korespondencja osobista i zawodowa, ostatnie biurko, przedmioty należące do rodziny oraz fotografie dokumentujące kolejne etapy życia tworzą sieć odniesień pozwalającą odtworzyć codzienność Skłodowskiej-Curie. Ich znaczenie zostaje dodatkowo wzmocnione przez kontekst historyczny: większość warszawskich pamiątek związanych z uczoną została zniszczona w 1944 r. podczas bombardowania Instytutu Radowego. Ocalałe przedmioty pełnią więc funkcję nie tylko dokumentacyjną, lecz także symboliczną, reprezentując to, co przetrwało mimo strat. Warstwę wizualną ekspozycji porządkuje motyw instalacji florystycznej, który wprowadza element spójności estetycznej i równoważy ciężar materiału archiwalnego. Dzięki temu narracja zachowuje równowagę między faktografią a formą prezentacji.

W domu dzieciństwa

Konstrukcja wystawy opiera się na zasadzie montażu biograficznego, który linearną chronologię łączy z układem fragmentarycznym. Poszczególne elementy – dokumenty, przedmioty, wątki narracyjne – tworzą strukturę przypominającą mozaikę, w której znaczenie powstaje poprzez zestawienie różnych perspektyw, mimo zachowania typowej ramy czasowej – od czasów młodości do ostatnich dokonań. Ekspozycja podejmuje pytania o źródła odkryć, relacje między życiem prywatnym a pracą naukową, a także o sposoby funkcjonowania w warunkach ograniczeń społecznych i kulturowych. Taki układ umożliwia wieloaspektową interpretację biografii, unikając jednej dominującej perspektywy. W rezultacie odbiorca konfrontuje się z portretem wielowarstwowym, który można odczytywać na różne sposoby. Taka konstrukcja przypomina współczesne formy narracyjne znane z kultury popularnej, w których główny wątek uzupełniany jest licznymi historiami pobocznymi i punktami zwrotnymi. Znaczenie tego miejsca dopełnia fakt, że Maria Skłodowska- Curie dorastała w budynku, w którym dziś mieści się muzeum. Przestrzeń ta stanowi nie tylko tło biograficzne, lecz także punkt wyjścia dla refleksji nad początkiem drogi prowadzącej do odkryć naukowych. W warunkach niesprzyjających, w realiach ograniczeń społecznych i edukacyjnych, kształtowały się idee, które w przyszłości miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju nauki. Ekspozycja nie formułuje jednoznacznych tez ani nie upraszcza przekazu, lecz wskazuje na znaczenie ciekawości, determinacji i gotowości do podejmowania ryzyka poznawczego. Wizyta przy Freta 16 wykracza tym samym poza ramy klasycznego zwiedzania – staje się impulsem do refleksji nad mechanizmami, które umożliwiają przekraczanie granic wiedzy i własnych ograniczeń.