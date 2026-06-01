Warszawa, 29.05.2026. Premier Donald Tusk (L) oraz minister edukacji Barbara Nowacka (P) na spotkaniu konsultacyjnym Cyfrowa Przyszłość Młodzieży w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
W ponad połowie polskich szkół obowiązuje już zakaz korzystania ze smartfonów, jak stwierdziła minister edukacji, „na zasadach wynegocjowanych przez społeczność szkolną”. Teraz wprowadzony zostanie odgórny, ogólnopolski zakaz – dla szkół podstawowych.
Czytaj więcej
Fala zakazów, która przetacza się przez Europę jest odpowiedzią na twarde dane. Coraz więcej badań pokazuje, że ograniczenie dostępu do telefonów k...
– Rządowy projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i jutro na Radzie Ministrów zakaz używania smartfonów w szkołach zostanie przyjęty – poinformowała Barbara Nowacka w TOK FM.
Rządowy projekt zakłada dwa wyjątki, przy których można odstąpić od zakazu.
– Po pierwsze decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie: przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły – wyliczała minister Nowacka.
Czytaj więcej
W Ministerstwie Edukacji Narodowej widać wyraźne przyspieszenie. Nie chodzi tylko o zakaz smartfonów, ale też prace nad nowym systemem wynagradzani...
Jak zaznaczyła, zakaz obejmie szkoły podstawowe i obowiązywać będzie od 1 września 2026 roku. Wprowadzony zostanie drogą ustawową. Barbara Nowacka stwierdziła, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której prezydent mógłby nie podpisać ustawy tak szeroko popieranej w społeczeństwie.
– To pierwsze z działań w ramach pakietu dbania o zdrowie psychiczne i higienę cyfrową młodych ludzi, bo widzimy, w jakim są kryzysie. Kryzys zdrowia psychicznego w dużej części wynika z uzależnień od smartfonów – powiedziała Nowacka.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas