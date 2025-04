Dyplom to już za mało. Liczą się także inne kompetencje

Jego zdaniem, w świecie, w którym technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, coraz mniej liczy się to, co już potrafimy. Znacznie ważniejsze staje się to, jak szybko jesteśmy w stanie zdobywać nową wiedzę, a także adaptować się do oczekiwań rynku.

Ważne umiejętności analityczne i komunikacyjne

Mateusz Żydek z Randstad Polska mówi, że z obserwacji firmy oraz rozmów z pracodawcami wynika, że dziś nie sam kierunek studiów, ale konkretne umiejętności i postawy decydują o lepszym starcie na rynku pracy.

– Oczywiście kierunki techniczne, informatyczne, data science, inżynieria czy kierunki związane z zieloną transformacją (np. energetyka odnawialna, ESG) nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i ma to między innymi związek z bardzo konkretnymi umiejętnościami poszukiwanymi przez firmy – wylicza Mateusz Żydek.

Jego zdaniem coraz częściej jednak pracodawcy patrzą szerzej – liczą się zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, gotowość do nauki i adaptacji, ale też inteligencja emocjonalna, komunikatywność i współpraca w zróżnicowanych zespołach, zatem także kierunku humanistyczne, które w programie zajęć rozwijają te umiejętności, szczególnie na zajęciach praktycznych, mogą być dobrą inwestycją w przyszłość.

– Młodzi ludzie, którzy potrafią wykazać się inicjatywą, ciekawością świata i gotowością do przekwalifikowania się, są dziś szczególnie cenieni. Pracodawcy poszukują nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim potencjału. Kluczowe staje się też rozwijanie kompetencji cyfrowych, znajomość narzędzi AI i umiejętność krytycznego myślenia – niezależnie od branży – uważa Mateusz Żydek.