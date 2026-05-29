Spotkanie różnych perspektyw

Jedna scena, trzy bloki tematyczne, eksperci reprezentujący różne światy i historie, które inspirują do działania – tak wyglądał pierwszy TEDxWSKZ.

Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego to część globalnego ruchu TEDx inspirowanego misją platformy TED.com. Wydarzenie połączyło różne idee i historie. Na scenie pojawili się naukowcy, przedsiębiorcy, twórcy edukacyjni, eksperci nowych technologii i popularyzatorzy wiedzy.

Program został podzielony na trzy bloki tematyczne: „Dreams in progress”, „Zhackuj swój mózg” oraz „Przyszłość zaczyna się tu”. Każdy z nich koncentrował się wokół pytań dotyczących współczesnego świata – od edukacji i komunikacji po sztuczną inteligencję, zdrowie psychiczne, klimat i eksplorację kosmosu.

Od języka po technologie kosmiczne

Jednym z pierwszych prelegentów był prof. dr hab. Jan Miodek, który w wystąpieniu „Rola myślenia w języku” mówił o uważności w komunikacji i znaczeniu relacji międzyludzkich:

– Ja bym życzył każdemu takiego zasłuchania czy zapatrzenia się w kogoś. To będzie droga do szeroko pojętego, pięknego mówienia – podkreślił językoznawca.

Profesor Miodek zwrócił również uwagę na to, że edukacja nie kończy się wraz z dyplomem:

– Chyba warto się uczyć przez całe życie… jak żyć.

O przekraczaniu granic mówił z kolei dr Jędrzej Kowalewski, założyciel firmy Scanway projektującej rozwiązania dla sektora kosmicznego. W prelekcji „Kosmos dla każdego” przekonywał, że technologie kosmiczne od dawna są częścią codzienności.

– Każdy z nas używa codziennie kilkunastu technologii kosmicznych – powiedział, wskazując m.in. na GPS czy rozwiązania wykorzystywane w nowoczesnych materiałach i odzieży.

W podobnym tonie o odwadze do realizowania ambitnych celów opowiadała Paula Drozdowska, ekspertka architektury kosmicznej związana z analogowymi misjami kosmicznymi. Jej wystąpienie „Twoja droga do gwiazd zaczyna się dzisiaj” było zachętą do rozwijania kompetencji przyszłości i szukania własnej ścieżki zawodowej.

Edukacja, AI i cyfrowa rzeczywistość

Silnie wybrzmiał również temat edukacji przyszłości oraz wpływu technologii na codzienne funkcjonowanie człowieka. Aneta Korycińska, znana jako „Baba od polskiego”, mówiła o neuroróżnorodności i potrzebie tworzenia bardziej otwartego systemu edukacji:

– W edukacji najważniejsze jest to, żeby każdy znalazł swoją drogę – podkreśliła.

Z kolei Artur Byczkowski, twórca kanału „A po co MI ta MATMA?”, zastanawiał się nad rolą matematyki w czasach dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji:

– AI to jest dźwignia i narzędzie, a nie zastąpienie człowieka – powiedział podczas wystąpienia poświęconego edukacji i nowym technologiom.

Dużo uwagi poświęcono również wpływowi social mediów i cyfrowego przebodźcowania na psychikę człowieka. Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko w prelekcji „Jeszcze tylko jeden scroll… czyli jak nie zniknąć w telefonie” mówił o mechanizmach uzależnienia od ekranów oraz utracie kontroli nad technologią.

– Po czym poznać, że telefon zaczyna przejmować kontrolę? Wtedy, kiedy wchodzimy do telefonu na 10 sekund, a wychodzimy po 4 minutach – zauważył.

Temat zdrowia psychicznego kontynuował lek. med. Marcin Matych, znany w mediach społecznościowych jako Dr Nerwica. W swoim wystąpieniu mówił o emocjach, lęku i napięciach towarzyszących człowiekowi.

Przyszłość zaczyna się dziś

Jednym z najmocniej wybrzmiewających motywów wydarzenia była odpowiedzialność za przyszłość – zarówno społeczną, jak i technologiczną. Martyna Łuszczek, młoda badaczka i współtwórczyni urządzenia do zbierania mikroplastiku z wód, mówiła o zmianach klimatycznych i roli nowych technologii w przeciwdziałaniu kryzysowi środowiskowemu:

– Ten klimat jest tak istotną kwestią dla nas i przyszłych pokoleń, że gra jest warta świeczki – podkreśliła.

Dr Magdalena El Ghamari poruszyła temat empatii międzykulturowej i współczesnych wyzwań komunikacyjnych, natomiast dr Kamil Stępniak mówił o prawach człowieka, godności i potrzebie prostego języka w komunikacji społecznej.

W programie znalazło się także wystąpienie dr. Rafała Mudy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo i sposób podejmowania decyzji:

– Przyszłość, w której będziemy żyć, jest tak naprawdę kształtowana przez nas samych, a sztuczna inteligencja jest lustrem nas – podsumował.

Wydarzenie TEDxWSKZ wykroczyło poza ramy zwykłej konferencji

TEDxWSKZ okazał się czymś więcej niż konferencją. Stał się przestrzenią spotkania różnych doświadczeń, pokoleń i sposobów myślenia. Wydarzenie pokazało, że rozmowa o przyszłości nie musi odbywać się wyłącznie w laboratoriach, raportach czy technologicznych prognozach. Może zaczynać się także na scenie — od pytań o człowieka, relacje, edukację i sposób, w jaki chcemy funkcjonować w świecie coraz szybszych zmian.

Hasło „Sky is the… beginning!” wybrzmiało podczas TEDxWSKZ nie jako metafora odległej przyszłości, ale zachęta do świadomego uczestnictwa w zmianach, które dzieją się już dziś – w edukacji, komunikacji, technologii i codziennym życiu.

