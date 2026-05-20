Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Adelajdzie wynika, że rozpoczęcie szkoły średniej wiąże się z pogorszeniem dobrostanu psychicznego młodzieży. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Journal of Child Psychology and Psychiatry".

Reklama Reklama

Szkoła średnia a stan psychiczny młodzieży. Co wynika z badań?

Nowe badania zostały przeprowadzone na szerokiej grupie młodzieży. Naukowcy obserwowali ponad 20 000 uczniów z Australii Południowej zmieniających szkołę podstawową na średnią. Odkryli, że dobrostan psychiczny młodych osób pogorszył się w tym czasie w każdym mierzonym obszarze. Spadek odnotowano w kategoriach takich jak: szczęście, optymizm, wytrwałość, regulacja emocjonalna, zaangażowanie poznawcze i satysfakcja z życia, podczas gdy poziom smutku i niepokoju wzrósł.

Badacze ustalili również, że te negatywne skutki mogą utrzymywać się przez ponad dwa lata po zmianie szkoły. Niektóre grupy uczniów, w tym dziewczęta oraz uczniowie mieszkający w odległych, wiejskich obszarach – doświadczały silniejszych spadków formy psychicznej niż chłopcy i ich rówieśnicy z miast.

Badanie obejmowało dwie grupy uczniów, którzy jednocześnie rozpoczęli naukę w szkole średniej. Jedna z nich w siódmej klasie, a druga w ósmej klasie. Dzięki temu naukowcy byli w stanie wykazać, że spadek dobrostanu jest niezależny od zmian rozwojowych, często kojarzonych z dorastaniem.

Czytaj więcej Szkoły podstawowe i średnie Polskie szkoły stają się wielokulturowe W polskich szkołach uczy się ponad 350 tysięcy dzieci z doświadczeniem migracji, pochodzących z niemal 150 krajów. Wielokulturowość staje się codzi...

Jakie są przyczyny pogorszenia stanu psychicznego młodzieży? Nowe otoczenie i rosnące wymagania

Zdaniem autorów, wyniki badania stoją w kontrze do głęboko zakorzenionego przekonania, iż gorsze samopoczucie jest po prostu naturalną częścią okresu dojrzewania.

„Ludzie często zakładają, że pogorszenie dobrostanu to po prostu normalny element dorastania, ale nasze odkrycia sugerują, że przejście do szkoły średniej odgrywa znacznie większą rolę, niż wcześniej sądzono” – powiedział główny autor badania Mason Zhou z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Rozpoczęcie szkoły średniej jest dla uczniów dużym wyzwaniem. Wiąże się ze zmianą otoczenia, nowymi strukturami społecznymi i rosnącymi wymaganiami.

„Zbyt często złe samopoczucie we wczesnych latach nastoletnich jest zbywane jako element normalnego rozwoju. Nasze badania sugerują, że to sama zmiana jest głównym motorem pogorszenia kondycji psychicznej. Wnioski są jasne: zmiana szkoły podstawowej na średnią wpływa na każdy aspekt dobrostanu ucznia, a gorsze samopoczucie utrzymuje się na długo po zakończeniu pierwszego roku nauki w nowej placówce” – podkreślają autorzy badania.

Jak zaradzić sytuacji? Ważne wskazówki naukowców

Naukowcy podkreślają, że badania wskazują na potrzebę ponownego przemyślenia sposobu, w jaki szkoły wspierają uczniów adaptujących się w szkołach średnich, zwłaszcza że wiele programów skupia się głównie na pierwszych kilku tygodniach lub miesiącach nauki. Przejście do szkoły średniej powinno być postrzegane jako coś więcej niż tylko kolejny kamień milowy w edukacji.

„Nasze ustalenia pokazują, że dla wielu uczniów wyzwania związane z dobrostanem nie znikają po pierwszym semestrze, a nawet po pierwszym roku szkoły średniej. W niektórych przypadkach uczniowie mogą zmagać się z problemami przez dwa lata lub dłużej od momentu rozpoczęcia nauki” – powiedziała współautorka badania, prof. Dot Dumuid z Uniwersytetu w Adelajdzie.

W związku z tym szkoły powinny myśleć o wsparciu adaptacyjnym jako o procesie ciągłym, a nie jako o krótkoterminowym programie realizowanym na początku nauki w nowej szkole.

„Potrzebujemy stałego monitorowania i wsparcia przez całe wczesne lata szkoły średniej, szczególnie w przypadku uczniów, którzy mogą być bardziej podatni na spadki dobrostanu. Jeśli szkoły, rodziny i decydenci polityczni zdołają wcześnie dostrzec te zagrożenia i wspólnie na nie zareagować, będziemy mieć znacznie większe szanse na ochronę zdrowia psychicznego młodych ludzi w długiej perspektywie” – dodaje prof. Dot Dumuid