VII edycja „Our Future Forum”

Aktualizacja: 11.12.2025 03:07 Publikacja: 10.12.2025 11:03
Foto: mat. pras.
W środę, 3 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała miejsce już siódma odsłona wydarzenia, które od lat przyciąga tysiące zaangażowanych, młodych ludzi. Organizatorem konferencji jest Our Future Foundation, organizacja łącząca studentów polskich i zagranicznych uniwersytetów, której celem jest budowanie polskiego kapitału ludzkiego i promocja dialogu z młodym pokoleniem. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem „Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania” przyciągnęła szczególną uwagę młodzieży.
„Cieszę się, że w tym roku udało nam się podwoić liczbę uczestników w stosunku do poprzednich edycji. Prawie 2500 młodych z całej Polski przyjechało tu z własnej inicjatywy, by rozmawiać o kwestiach politycznych, gospodarczych czy technologicznych. Taka skala pokazuje, jak istotnym wydarzeniem jest „Our Future Forum”, które pozwala uwolnić potencjał młodego pokolenia, angażując w dyskusje i dając platformę, dzięki której najważniejsze osoby w państwie mogą usłyszeć głos młodych, poznać ich perspektywę” – powiedziała Zuzanna Pawłowska, Wiceprezes Zarządu Our Future Foundation.
Forum było dla studentów i uczniów okazją do poznania rówieśników o podobnych ambicjach i pasjach oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i mentorami. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad 20 panelach dyskusyjnych, które zostały zaprojektowane w taki sposób, by zmaksymalizować udział młodych w debatach z zaproszonymi gośćmi. Podczas wydarzenia uczniowie i studenci rozmawiali m.in. o budowie „polskiej Doliny Krzemowej” i zatrzymywaniu talentów w kraju, godzeniu konkurencyjności europejskiej gospodarki z ochroną klimatu, ekspansji zagranicznej polskich firm, czy też wyzwaniach finansowych swojego pokolenia - kryptowalutach, nowych formach oszczędzania i inwestycji.
Wśród prelegentów tegorocznej edycji forum znaleźli się m.in. Wicepremier dr Krzysztof Gawkowski, Minister Zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Minister Rolnictwa Stefan Krajewski, Minister dr hab. Maciej Berek, Wiceminister Nauki prof. Marek Gzik, prof. Hanna Machińska, Wiceminister Energii dr Wojciech Wrochna, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST SA, Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, a także Łukasz Gwiazdowski – Wiceprezes Zarządu PAIH S.A.
„Jestem dumny, że jako ORLEN możemy wspierać „Our Future Forum” i brać udział w dyskusjach z tysiącami młodych ludzi pełnych wiedzy, zaangażowania i pasji. W tym roku wykorzystaliśmy tę okazję, by opowiedzieć o wizji rozwoju ORLEN, inwestycjach w nowe technologie i postępującej transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że pokazaliśmy, jak dynamicznym miejscem pracy jest dziś ORLEN i jak ambitne wyzwania przed nami stoją.” – powiedział Witold Literacki, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych i Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu ORLEN S.A.
Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła rozmowa pomiędzy dziennikarzem Jakubem Dymkiem i Wicemarszałkiem Sejmu RP Krzysztofem Bosakiem, a także wystąpienie byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zapis wideo z całej konferencji jest dostępny na profilu Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/OurFutureFoundation
W ramach konferencji odbyła się także seria warsztatów MasterClass, w trakcie których eksperci z wiodących firm i instytucji będących partnerami Our Future Foundation dzielili się praktyczną wiedzą o realiach pracy w swoich branżach oraz ścieżkach rozwoju kariery. Eksperci Deloitte opowiadali o kulisach pracy przy procesach Due Diligence i o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. bp Polska skupiło się na temacie dobrostanu pracowników w miejscu pracy, a UNIMOT opowiedział młodym o realiach handlu gazem na rynku europejskim. Asseco Business Consulting przeprowadziło zajęcia na temat perspektyw kariery w sektorze doradztwa, Medicover zorganizował praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy, a TVN Warner Bros. Discovery uczyło młodych rozpoznawania treści generowanych przez AI. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pokazał za to jak kobiety-liderki budują rodzinne marki i promują lokalne produkty. Warsztaty ORLEN S.A. o tematyce „Wdrażanie wodoru oraz paliw syntetycznych w Polsce” przybliżyły uczestnikom praktyczne aspekty transformacji energetycznej opartej na technologiach wodorowych i paliwach przyszłości.
Podczas Forum młodzi studenci mogli również zaprezentować własne projekty naukowe w ramach specjalnej ścieżki naukowej, obejmującej formaty Call for Papers i Call for Posters, realizowanej w ramach programu „Wektory Nauki”, dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace oceniał Komitet Merytoryczny w składzie: dr Radosław Komuda, dr Rafał Bałdyga, dr Chrystyna Markiewicz, Inga Werecka, a autorzy najlepszych referatów i posterów otrzymali nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Nagrodę za najlepszy referat otrzymała Wiktoria Piras za pracę pod tytułem "ROBOpsychogia – dokąd prowadzą nas coraz głębsze relacje ze sztuczną inteligencją?". W kategorii posterów najlepszy okazał się zespół w składzie Michał Burduk oraz Adam Mazurek, który przygotował projekt naukowy pod tytułem "Aplikacja do nauki OLIMPIA".
Foto: mat. pras.
Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych i polskich uniwersytetów, która za cel stawia sobie budowanie polskiego kapitału ludzkiego w kraju i za granicą. Działania fundacji opierają się przede wszystkim na poszerzaniu horyzontów edukacyjnych, programach mentoringowych wspierających osoby na początku ścieżki kariery oraz tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji pomiędzy wybitnie uzdolnionymi młodymi Polakami. Od 2019 roku Fundacja pomogła ponad 300 podopiecznym w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford i Yale. Dotychczas w inicjatywach fundacji uczestniczyło już ponad 28 000 młodych Polaków.
Sponsorem Głównym wydarzenia jest: ORLEN S.A.
Partnerzy Strategiczni: Qemetica, bp w Polsce, PZU, Akademia Leona Koźmińskiego, Deloitte Polska, Medicover
Partnerzy: UNIMOT, Asseco Poland, Tauron Polska Energia, PLL LOT, BOŚ Bank, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, EQUES Investment TFI, Abbot, PKO Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Porty Lotnicze, Fundacja Santander Bank Polska, Soonly Finance, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Veolia Energia Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, Novo Nordisk Pharma, TVN Warner Bros. Discovery, Polski Fundusz Rozwoju, BLIK, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Patroni Honorowi: Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Minister Cyfryzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Minister Edukacji, Minister Energii
Projekt dofinansowany ze środków ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu pod nazwą „Wektory Nauki”.
Patroni Medialni wydarzenia – Rzeczpospolita i Parkiet
