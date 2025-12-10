VII edycja „Our Future Forum”

W środę, 3 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała miejsce już siódma odsłona wydarzenia, które od lat przyciąga tysiące zaangażowanych, młodych ludzi. Organizatorem konferencji jest Our Future Foundation, organizacja łącząca studentów polskich i zagranicznych uniwersytetów, której celem jest budowanie polskiego kapitału ludzkiego i promocja dialogu z młodym pokoleniem. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem „Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania” przyciągnęła szczególną uwagę młodzieży.

„Cieszę się, że w tym roku udało nam się podwoić liczbę uczestników w stosunku do poprzednich edycji. Prawie 2500 młodych z całej Polski przyjechało tu z własnej inicjatywy, by rozmawiać o kwestiach politycznych, gospodarczych czy technologicznych. Taka skala pokazuje, jak istotnym wydarzeniem jest „Our Future Forum”, które pozwala uwolnić potencjał młodego pokolenia, angażując w dyskusje i dając platformę, dzięki której najważniejsze osoby w państwie mogą usłyszeć głos młodych, poznać ich perspektywę” – powiedziała Zuzanna Pawłowska, Wiceprezes Zarządu Our Future Foundation.

Forum było dla studentów i uczniów okazją do poznania rówieśników o podobnych ambicjach i pasjach oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i mentorami. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad 20 panelach dyskusyjnych, które zostały zaprojektowane w taki sposób, by zmaksymalizować udział młodych w debatach z zaproszonymi gośćmi. Podczas wydarzenia uczniowie i studenci rozmawiali m.in. o budowie „polskiej Doliny Krzemowej” i zatrzymywaniu talentów w kraju, godzeniu konkurencyjności europejskiej gospodarki z ochroną klimatu, ekspansji zagranicznej polskich firm, czy też wyzwaniach finansowych swojego pokolenia - kryptowalutach, nowych formach oszczędzania i inwestycji.

Wśród prelegentów tegorocznej edycji forum znaleźli się m.in. Wicepremier dr Krzysztof Gawkowski, Minister Zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Minister Rolnictwa Stefan Krajewski, Minister dr hab. Maciej Berek, Wiceminister Nauki prof. Marek Gzik, prof. Hanna Machińska, Wiceminister Energii dr Wojciech Wrochna, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST SA, Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, a także Łukasz Gwiazdowski – Wiceprezes Zarządu PAIH S.A.

„Jestem dumny, że jako ORLEN możemy wspierać „Our Future Forum” i brać udział w dyskusjach z tysiącami młodych ludzi pełnych wiedzy, zaangażowania i pasji. W tym roku wykorzystaliśmy tę okazję, by opowiedzieć o wizji rozwoju ORLEN, inwestycjach w nowe technologie i postępującej transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że pokazaliśmy, jak dynamicznym miejscem pracy jest dziś ORLEN i jak ambitne wyzwania przed nami stoją.” – powiedział Witold Literacki, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych i Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu ORLEN S.A.