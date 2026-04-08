Kolejny kraj planuje zakazać używania mediów społecznościowych przez młodzież
Jak podaje agencja Reutera, grecki premier Kyriakos Micotakis poinformował w środę, że przygotowywane są przepisy, które mają na celu wprowadzenie zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla młodzieży.
Pierwszym krajem, który zakazał używania mediów społecznościowych przez młodzież do 16 r. ż. była Australia. Przepisy obowiązują tam od grudnia 2025 r. i obejmują m.in. takie platformy jak Facebook, Instagram i TikTok. Dyskusja na temat wprowadzenia podobnych restrykcji trwa również w krajach Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie rozważają m.in. Francja, Hiszpania, Szwecja, Słowenia, a także Polska.
Grecki premier właśnie zapowiedział, że przygotowane przez rząd propozycje mają zostać przedstawione parlamentowi tego lata. Zgodnie z założeniami zakaz ma objąć dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Stosowne przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.
– Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które podejmą taką inicjatywę – powiedział Kyriakos Micotakis. Premier Grecji liczy na to, że śladem jego kraju pójdą inne europejskie rządy. – Naszym celem jest również skłonienie Unii Europejskiej do pójścia w tym kierunku – zaznaczył polityk.
Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podał, kiedy będzie technicznie możliwe wprowadzenie ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla...
Szef greckiego rządu argumentuje decyzję faktem, że „dzieci, które spędzają dużo czasu przed ekranami, nie pozwalają swoim umysłom odpocząć i są narażone na rosnącą presję, wynikającą z ciągłych porównań i komentarzy online”. Zdaniem rodziców, z którymi konsultowano tę kwestię, wielogodzinne używanie telefonów powoduje u dzieci problemy ze snem i prowadzi do stanów lękowych.
Jak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego w lutym przez grecką pracownię sondażową ALCO, około 80 proc. respondentów popiera wprowadzenie zakazu.
W Grecji wprowadzono już zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. W kraju działają także platformy kontroli rodzicielskiej, które mają na celu ograniczanie czasu spędzanego przez nastolatków przed ekranem.
Czy czas spędzany w mediach społecznościowych ma związek z poczuciem samotności? Odpowiedzi na to pytanie szukali autorzy dużego badania przeprowad...
