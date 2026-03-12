O sprawie poinformowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w trakcie debaty w studiu Radia RMF24 i Faktów RMF FM.

Reklama Reklama

Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym?

Wiceminister przyznała, że resort nie planuje zrezygnować z lekcji edukacji zdrowotnej.

– To jest potrzebny przedmiot, który jest wyrazem polityki państwa, które chce stawiać na wyzwania związane ze zdrowiem publicznym – przyznała Paulina Piechna-Więckiewicz i dodała: – Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym. Podobnie pani ministra Barbara Nowacka, która na ten temat wypowie się pod koniec marca – ona mówi o tym, że od początku takie było stanowisko ministerstwa.

Na fakt, że edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem obowiązkowym zwrócił uwagę w trakcie wspomnianej debaty Paweł Mrozek, licealista z Akcji Uczniowskiej. Podkreślił, że młodym ludziom brakuje informacji o zdrowiu i dodał:

– Edukacja zdrowotna jest najbardziej potrzebnym obecnie przedmiotem w polskim systemie edukacji. Decyzja powinna zostać ogłoszona jak najszybciej. Jeśli nie będzie szybciej, może być znów niewypał, tak jak w poprzednim roku szkolnym.