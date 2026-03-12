Reklama

Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Decyzja MEN zapadnie w ciągu dwóch tygodni

Edukacja zdrowotna od września może być przedmiotem obowiązkowym w polskich szkołach, a decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ustaliło RMF FM. Aktualnie jest to przedmiot dobrowolny.

Publikacja: 12.03.2026 08:43

Edukacja zdrowotna już wkrótce może stać się przedmiotem obowiązkowym

Edukacja zdrowotna już wkrótce może stać się przedmiotem obowiązkowym

Foto: unai / Adobe Stock

Joanna Kamińska

O sprawie poinformowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w trakcie debaty w studiu Radia RMF24 i Faktów RMF FM.

Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym?

Wiceminister przyznała, że resort nie planuje zrezygnować z lekcji edukacji zdrowotnej.

– To jest potrzebny przedmiot, który jest wyrazem polityki państwa, które chce stawiać na wyzwania związane ze zdrowiem publicznym – przyznała Paulina Piechna-Więckiewicz i dodała: – Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym. Podobnie pani ministra Barbara Nowacka, która na ten temat wypowie się pod koniec marca – ona mówi o tym, że od początku takie było stanowisko ministerstwa.

Na fakt, że edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem obowiązkowym zwrócił uwagę w trakcie wspomnianej debaty Paweł Mrozek, licealista z Akcji Uczniowskiej. Podkreślił, że młodym ludziom brakuje informacji o zdrowiu i dodał:

– Edukacja zdrowotna jest najbardziej potrzebnym obecnie przedmiotem w polskim systemie edukacji. Decyzja powinna zostać ogłoszona jak najszybciej. Jeśli nie będzie szybciej, może być znów niewypał, tak jak w poprzednim roku szkolnym.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Mała szkoła zamiast pustego gmachu. Sejm szuka kompromisu na demograficzne czasy
Szkoły podstawowe i średnie
Mała szkoła zamiast pustego gmachu. Sejm szuka kompromisu na demograficzne czasy

„Niech to będzie przedmiot, który wpaja dobre nawyki naszym dzieciom”

Prof. Filip M. Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, w czasie debaty podkreślił, że aby obowiązkowa edukacja zdrowotna miała sens, musi przede wszystkim być dopasowana do potrzeb.

Zauważył też, że przedmiot ten – przygotowany profesjonalnie i oparty na dowodach naukowych – stanowi podstawę profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Jego zdaniem należy skoncentrować się na kwestiach epidemiologicznych, takich jak choroby układu oddechowego, uzależnienia, nowotwory, choroby układu krążenia i choroby metaboliczne.

– Niech to będzie przedmiot, który wpaja dobre nawyki naszym dzieciom. Czy chorobom cywilizacyjnym można zapobiegać? Tak! Najważniejsze jest to, by robić to w młodym wieku. Problemem są choroby metaboliczne, nadwaga, otyłość, za tym idą nadciśnienie, dyslipidemia – przyznał Prof. Filip M. Szymański.

Czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym?

Edukacja zdrowotna, jak wnioskuje RMF FM na podstawie debaty, pozostanie przedmiotem od czwartej klasy szkoły podstawowej. Natomiast jeszcze w marcu podjęta ma zostać decyzja o tym, czy będzie to przedmiot obowiązkowy. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze pod uwagę wprowadzenie zmian w programie edukacji zdrowotnej. Znaleźć by się miało w nim więcej informacji o tym, w jaki sposób młodzi ludzie mogą dbać o mózg czy jak zmniejszać ryzyko m.in. chorób zakaźnych.

Czytaj więcej

Opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego największych problemów polskich szkół
Szkoły podstawowe i średnie
Jak oceniamy polskie szkoły? Wyniki najnowszego sondażu
Reklama
Reklama

Edukacja zdrowotna: Co to za przedmiot?

Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 r. zastąpiła w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wychowanie do życia w rodzinie. Obecnie jest przedmiotem dobrowolnym.

„Edukacja zdrowotna to nowoczesny przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę, umiejętności oraz postawy umożliwiające skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych osób we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym. Przedmiot obejmuje nie tylko obszar medyczny czy biologiczny, lecz także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aktualnie, jak przypomina RMF FM, w lekcjach edukacji zdrowotnej uczestniczy ok. 30 proc. uprawnionych uczniów. W liceach na zajęcia chodzi co dziesiąty uczeń, natomiast w technikach – 8 proc. uprawnionych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego największych problemów polskich szkół
Szkoły podstawowe i średnie
Jak oceniamy polskie szkoły? Wyniki najnowszego sondażu
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Prezydent podpisał ustawę zwiększającą dotację na podręczniki szkolne
Szkoły podstawowe i średnie
Prezydent podpisał ustawę zwiększającą dotację na podręczniki szkolne
Nowe zasady orzekania o potrzebach uczniów. Minister podpisała rozporządzenie
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe zasady orzekania o potrzebach uczniów. Minister podpisała rozporządzenie
Czy polska szkoła uczy skutecznie? Wiosną ruszają trzy kluczowe badania uczniów
Szkoły podstawowe i średnie
Czy polska szkoła uczy skutecznie? Wiosną ruszają trzy kluczowe badania uczniów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama